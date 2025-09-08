Chứng khoán giảm sâu phiên đầu tuần

(Ngày Nay) - Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới sáng 8/9 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 28 điểm, còn 1.639 điểm. Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm ngân hàng và bất động sản, trong khi lực đỡ từ một số mã trụ như HPG, MWG không đủ giúp thị trường thoát khỏi đà giảm.

Trên toàn sàn, 597 mã giảm giá so với chỉ 138 mã tăng, phản ánh trạng thái điều chỉnh diện rộng. Nhóm tài chính - ngân hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sâu như VPB (-5,52%), VCB (-2,26%), HDB (-2,25%), MBB (-1,82%), TCB (-2,28%). Trong đó, VCB và VPB là hai mã kéo VN-Index giảm mạnh nhất, lần lượt lấy đi hơn 2,1 và 2,25 điểm.

Ngược lại, lực đỡ đến từ một số mã trụ như HPG (+0,69%), MWG (+0,53%) và VNM (+0,20%) song chưa đủ cân bằng lại áp lực bán. HPG là mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số với 0,55 điểm, tiếp đến là MWG (+0,28 điểm) và VNM (+0,20 điểm).

Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh. Giá trị bán ròng toàn thị trường sáng nay lên đến gần 2.733 tỷ đồng, trong khi chỉ mua vào hơn 2.890 tỷ đồng. Xét theo mã, FPT dẫn đầu nhóm bán ròng với giá trị hơn 127 tỷ đồng, tiếp theo là GEX (80,9 tỷ), NVL (58 tỷ), VCI (51,7 tỷ) và MBB (44,9 tỷ). Ở chiều ngược lại, HPG được mua ròng mạnh nhất với hơn 271 tỷ đồng, kế đến là SSI (247 tỷ), TCB (85,7 tỷ), SHB (49,3 tỷ) và DXG (35,6 tỷ).

Bức tranh thị trường cho thấy áp lực chốt lời lan rộng sau khi VN-Index vừa vượt 1.700 điểm cuối tuần trước. Thanh khoản duy trì cao phản ánh dòng tiền vẫn ở lại thị trường, nhưng tâm lý ngắn hạn chuyển sang phòng thủ, nhất là ở các nhóm cổ phiếu đã tăng nóng.

Diễn biến trên đúng như cảnh báo trước đó của nhiều công ty chứng khoán. CTCK Phú Hưng (PHS) lưu ý, nếu xuất hiện thêm nến đỏ đóng cửa dưới 1.650 điểm, thị trường có thể xác nhận tín hiệu điều chỉnh và hướng về vùng tâm lý 1.600 điểm. Trong kịch bản tích cực hơn, VN-Index có thể bật từ ngưỡng hỗ trợ này để trở lại cân bằng.

CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng sự hụt hơi sau khi chinh phục 1.700 điểm là tín hiệu cảnh báo. “Sắc đỏ lan rộng phản ánh tâm lý chốt lời ngắn hạn, khiến dòng tiền thận trọng hơn trong những phiên tới. Nhà đầu tư nên giảm margin, giữ sức mua để chủ động ứng phó”, VCBS khuyến nghị.

Theo CTCK Tiên Phong (TPS), việc các chỉ báo động lượng xuất hiện phân kỳ âm đã cảnh báo đợt điều chỉnh đáng kể. “Trong phiên kế tiếp, VN-Index có thể tiếp tục giảm, song kỳ vọng có nhịp hồi kỹ thuật khi chạm vùng hỗ trợ 1.645 hoặc 1.600 điểm”, TPS nhận định.

Vùng hỗ trợ 1.645 là điểm tựa

Các CTCK cũng nhận định, VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh, song vùng hỗ trợ 1.645 điểm (tương ứng MA20) sẽ đóng vai trò quan trọng. CTCK VPBank (VPBankS) dự báo, chỉ số có thể tạo vùng cân bằng quanh mốc này trước khi xuất hiện tín hiệu mới. Tương tự, CTCK Thiên Việt (TVS) giữ mục tiêu ngắn hạn 1.725 điểm, nhưng thừa nhận chỉ số cần thêm thời gian để hấp thụ lực bán, khả năng rung lắc sẽ tiếp diễn đầu tuần.

CTCK Asean (Aseansc) cho rằng, chỉ số sẽ dao động trong biên 1.630 - 1.650 điểm ở phía hỗ trợ và 1.680 - 1.690 điểm ở phía kháng cự. Nhà đầu tư nên duy trì vị thế với cổ phiếu đang có nền giá an toàn, trong khi giải ngân mới chỉ nên thực hiện theo từng phần, tập trung vào nhóm dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá, VN-Index có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn quanh vùng 1.690 - 1.710 điểm và đang chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. CTCK BIDV (BSC) cũng khuyến nghị giao dịch cẩn trọng, bởi cây nến giảm ngày 5/9 đã bao phủ toàn bộ cây nến tăng trước đó.

Ở góc nhìn khác, CTCK Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) cho rằng phiên giảm hơn 30 điểm có thể tạo cơ hội cho dòng tiền quay lại, với kỳ vọng câu chuyện nâng hạng và tăng trưởng nửa cuối năm sẽ tiếp tục dẫn dắt. Trong khi đó, CTCK Pinetree cảnh báo kịch bản tiêu cực, VN-Index có thể lùi sâu về 1.580 - 1.600 điểm nếu xuất hiện thông tin xấu từ bên ngoài, chẳng hạn dữ liệu lạm phát Mỹ hay quyết định lãi suất của Fed.

Nhìn chung, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, quan sát phản ứng thị trường tại vùng hỗ trợ 1.645 điểm. Nếu giữ vững mốc này, VN-Index có thể hồi phục và tích lũy quanh vùng 1.670; ngược lại, kịch bản điều chỉnh về 1.600 điểm sẽ được tính đến.