Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam năm 2025 diễn ra từ 12 - 18/9

(Ngày Nay) - Ngày 8/9, thông tin từ Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 - 18/9, với sự tham gia của từ 8 quốc gia và 18 bộ phim.

Liên hoan do Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) phối hợp với Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức.

Tại Liên hoan lần này, khán giả sẽ có cơ hội khám phá 14 bộ phim tài liệu xuất sắc đến từ 8 quốc gia: Áo, Italy, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Bỉ (Wallonia-Brussels), Israel và nước chủ nhà Việt Nam. Nhiều bộ phim trong số đó đã được nhận giải thưởng tại các Liên hoan Phim danh giá.

Cụ thể, 7 bộ phim tài liệu xuất sắc đến từ 7 nước trên thế giới gồm: “Giấy bồi: Lễ hội hóa trang Fano” của đạo diễn Andrea Lodovochetti (Italy); “Những cánh chim khác lạ” của đạo diễn Shakked Auerbach (Isarel); “Công nương” - The Princess của đạo diễn Ed Perkins (Vương quốc Anh); “Chàng trai đẹp nhất hành tinh” của đạo diễn Kristina Lindstrom và Kristian Petri (Thụy Điển); “Thép chảy trong huyết quản” của đạo diễn Thierry Michel Bỉ (Wallonie-Bruxelles); “Đại bảo tàng” của đạo diễn Johannes Holzhausen (Áo); “La Roja” - Hành trình đến ngôi vương thế giới của đạo diễn Eulogio Romero Lacalle (Tây Ban Nha).

Tại Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15 năm 2025, Việt Nam góp mặt với 11 bộ phim tài liệu. Trong đó, 7 bộ phim Tài liệu Việt Nam tham gia Liên hoan lần này gồm: “Hành trình yêu thương” của đạo diễn Lê Anh Tuấn; “Ước mơ của ai” của đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang; “Không đầu hàng số phận” của đạo diễn Hoàng Hà Lê; “Nghê - linh vật của người Việt” của đạo diễn Đào Đức Thanh; “Kẻ Gỗ - Kỳ tích của lòng dân” của đạo diễn Nguyễn Đức Ngọc; “Nhà thầu khoán năm U.SOM” của đạo diễn Trịnh Quang Tùng; “Ý chí nhà vô địch” của đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng.

Bốn bộ phim của tác giả độc lập được chiếu tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, gồm: “Chân trời rực rỡ” của đạo diễn Lan Nguyên; “Gió mùa về” của đạo diễn Lê Thị Thắm; “Toàn ơi” của đạo diễn Nguyễn Hồ Bảo Nghi; Thư gửi mẹ” của đạo diễn Hà Lệ Diễm.

Giới thiệu về các phim Việt tham dự Liên hoan, ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, đây là dịp quan trọng để quảng bá những tác phẩm điện ảnh tài liệu đến với khán giả trong và ngoài nước. Đồng thời, thông qua những tác phẩm phim tài liệu nghệ thuật trong các kỳ Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam, chúng ta sẽ có dịp để trao đổi, giao lưu, học hỏi và hiểu biết lẫn nhau. Từ đó xây đắp mối quan hệ thân tình ngày càng bền chặt, phát triển về mọi mặt giữa Việt Nam với các nước châu Âu và ngược lại.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam là sự kiện văn hóa giới thiệu các bộ phim Tài liệu do Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và các nước châu Âu sản xuất. Những bộ phim mang thông điệp riêng, được thực hiện theo những cách khác nhau nhưng đều giúp khán giả khám phá thêm các nền văn hóa, đất nước cũng như cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Liên hoan phim năm nay mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về cuộc sống, văn hóa, xã hội của các quốc gia trong một thế giới đa chiều nhiều cảm xúc. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các nước và Việt Nam, là dịp để khán giả tìm hiểu đất nước con người, văn hóa của các nước thông qua loại hình phim tài liệu.

Thông qua các bộ phim được giới thiệu trong Liên hoan lần thứ 15, khán giả sẽ được khám phá những câu chuyện về những con người bình dị, đang phải đối mặt với những vấn đề đôi khi khá nghiêm trọng, qua đó, thể hiện tính kiên cường trước thử thách. Đồng thời, khán giả sẽ được chứng kiến những lát cắt của cuộc sống, có thể khơi gợi nhiều cảm xúc, suy ngẫm và trở thành nguồn cảm hứng, hy vọng.

Các bộ phim tài liệu sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả từ ngày 12 - 18/9. Mỗi buổi chiếu sẽ giới thiệu một bộ phim tài liệu của Việt Nam và một bộ phim nước ngoài. Phim của các nhà làm phim độc lập được công chiếu tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, từ 9 giờ đến 17 giờ ngày Chủ nhật 14/9/2025.

Tại Hà Nội, phim được chiếu tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 465 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, phim được chiếu tại rạp DCINE Bến Thành, 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn.