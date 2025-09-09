Hàng triệu lượt tìm kiếm trên mạng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

(Ngày Nay) - Từ lễ diễu binh, diễu hành, bộ phim “Mưa đỏ” cho đến món quà “100.000 đồng” từ Tổ quốc, hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm trên trình duyệt Cốc Cốc đã khắc họa sống động niềm tự hào dân tộc trong mùa đại lễ.

Theo dữ liệu từ trình duyệt Cốc Cốc, trong giai đoạn 01/7 - 04/9/2025, đã có hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã được ghi nhận, tập trung chủ yếu vào các từ khóa "2/9," "Đại lễ," "Quốc khánh." Mức độ quan tâm của người dùng Internet tăng mạnh từ nửa cuối tháng 8/2025 và đạt đỉnh đúng ngày Quốc khánh, thể hiện tinh thần háo hức và khí thế tưng bừng của toàn dân.

Làn sóng tìm kiếm bùng nổ, hướng về ngày hội non sông

Theo Cốc Cốc, người dùng không chỉ tra cứu lịch trình, tuyến đường, sơ đồ tổ chức diễu binh, mà còn tò mò đặt câu hỏi "Bao nhiêu năm mới tổ chức diễu binh một lần? "Xu hướng "camp chỗ" để xem trực tiếp diễu binh cũng trở thành hiện tượng, kéo theo lượng tìm kiếm về các tuyến phố trung tâm Hà Nội tăng đột biến như Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai,...

Bên cạnh các thông tin thời sự, mảng văn hóa - nghệ thuật cũng góp phần làm bùng nổ làn sóng tìm kiếm. Bộ phim Mưa đỏ phát hành ngày 22/8/2025, lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị, tạo "cơn sốt" với 1,8 triệu lượt tìm kiếm chỉ trong 3 tuần, cao trào vào đúng ngày 2/9. Các từ khóa liên quan như "diễn viên Mưa đỏ, "nhạc phim Mưa đỏ, "doanh thu Mưa đỏ" đều lọt top thịnh hành.

Âm nhạc yêu nước cũng phủ sóng mạnh mẽ. Quốc ca tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn khi là bài hát được tìm kiếm nhiều nhất dịp A80.

Các ca khúc mới như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình (lan tỏa từ A50 đến A80), Còn gì đẹp hơn và Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc phim Mưa đỏ) lọt top tìm kiếm, cùng nhiều sáng tác khác như Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Nhà tôi có treo một lá cờ, Đường lên phía trước...

Những giai điệu này đã hòa quyện với ký ức lịch sử, tạo thành "playlist tinh thần" kết nối thế hệ hôm nay với truyền thống yêu nước bất diệt.

Món quà đặc biệt mừng Tết Độc lập từ Tổ quốc

Một điểm nhấn đặc biệt khiến không gian mạng "dậy sóng" chính là món quà "100.000 đồng" trao tặng mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh, theo Công điện 149/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi thông tin được công bố, lượng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến cách nhận quà tăng vọt từ ngày 28/8 và đạt đỉnh vào 29/8.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, món quà này còn trở thành biểu tượng tinh thần, thể hiện sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân, cũng như gợi nhắc giá trị thiêng liêng của hòa bình sau 80 năm độc lập.

Một điểm nhấn thú vị khác trong dịp A80 là sự bùng nổ tìm kiếm các phụ kiện yêu nước. Hàng trăm nghìn lượt truy vấn xoay quanh những sản phẩm mang biểu tượng quốc kỳ như cờ, áo, khăn, nón, sticker… cho thấy nhu cầu “khoác lên mình sắc màu Tổ quốc” của người dân trong mùa lễ hội đặc biệt.

Trên mạng xã hội, hình ảnh những con phố đỏ rực cờ hoa, người dân mặc áo in cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ nhỏ cổ vũ đoàn diễu binh… đã trở thành biểu tượng thị giác của A80. Các phụ kiện này không chỉ là vật dụng trang trí, mà còn là cách thế hệ hôm nay thể hiện tình yêu đất nước, lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc.

Khoảng hai tuần trước Quốc khánh, lượng truy cập Cổng thông tin điện tử A80 tăng đột biến, đạt đỉnh ngày 21/8 (Tổng hợp luyện lần 1) và 29/8 (Tổng duyệt). Song song với đó, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cùng nhiều báo điện tử lớn cũng ghi nhận lượng truy cập cao, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của người dân trong việc tiếp cận thông tin chính thống, chính xác về đại lễ.

Người dân cũng tích cực tra cứu lịch cấm đường, dự báo thời tiết để chuẩn bị đón xem đại lễ.

Đúng ngày 2/9, từ khóa "pháo hoa" tăng đột biến, trở thành điểm nóng tìm kiếm và khép lại chuỗi hoạt động mùa đại lễ lịch sử bằng màn trình diễn rực rỡ.

"Mỗi cú click tìm kiếm, mỗi trang web được mở ra không chỉ đơn thuần là nhu cầu thông tin, mà còn là minh chứng cho lòng yêu nước của những trái tim Việt luôn hướng về cội nguồn," bà Mai Thị Thanh Oanh - Phó Tổng giám đốc Cốc Cốc chia sẻ.

Báo cáo "Dấu ấn A80" của Cốc Cốc không chỉ phản ánh hành vi tìm kiếm, mà còn là một lát cắt sinh động về tâm thức cộng đồng trong ngày hội non sông. A80 vì thế không chỉ đánh dấu mốc son 80 năm độc lập dân tộc, mà đã trở thành bản hùng ca cho hàng trăm triệu trái tim Việt hòa nhịp theo dáng hình Tổ quốc.