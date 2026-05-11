Trưng bày "Chuyện thời bình": viết tiếp câu chuyện cựu chiến binh trong thời đại hoà bình

(Ngày Nay) - Ngày 10/5, hoạt động trưng bày "Chuyện thời bình" chính thức diễn ra tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội), cung cấp những góc nhìn của thế hệ trẻ về những đóng góp và hi sinh của cựu chiến binh.

"Chuyện thời bình" là dự án truyền thông do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, với sự cố vấn nội dung từ Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội và Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội đồng tổ chức. Với thông điệp "Những câu chuyện đời thường sau những năm tháng phi thường", dự án tập trung khai thác những lát cắt đời sống hậu chiến" từ cuộc sống thường nhật, những dấu tích còn lại của chiến tranh, đến sự đồng hành của gia đình và những lời gửi gắm giữa các thế hệ.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại tá Phạm Hồ Quang - đại diện Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi cảm thấy rất xúc động và ngỡ ngàng trước thành quả sáng tạo của các bạn sinh viên trong một thời gian rất ngắn và điều kiện kinh phí hạn hẹp. Tuy nhiên, với sự cố gắng và sức trẻ của thế hệ Việt Nam hôm nay, các em đã đem những thông tin của thế hệ đi trước, của những người cựu chiến binh, của những người đã cống hiến cho sự nghiệp Tổ quốc để giới thiệu cho công chúng và thế hệ trẻ hôm nay".

"Chuyện thời bình" được thiết kế với 4 không gian trải nghiệm, tạo nên nhiều hoạt động đa dạng và thú vị cho khách tham quan. Thông qua những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, người xem không chỉ được quan sát những kí ức, vết thương chiến tranh tái hiện lại qua lời kể của người lính, mà còn là những câu chuyện của người đồng hành - những bác sĩ, bao sái (pv: cách các cựu chiến binh gọi nhân viên điều dưỡng trong khu chăm sóc) vẫn đang đồng hành cùng với họ trong thời đại hoà bình.

Bên cạnh đó, các khu hoạt động tương tác, khu trưng bày photobook và workshop trải nghiệm cũng được tổ chức, tạo ra không gian để các bạn trẻ có thể thể hiện tình yêu Tổ quốc theo cách riêng của bản thân. Qua các thử thách đa dạng như chụp ảnh với lá cờ Việt Nam, hát một bài hát về quê hương hay viết thư gửi cựu chiến binh, khách tham quan có cơ hội bồi dưỡng tinh thần yêu nước, đồng thời tri ân những đóng góp của thế hệ đi trước bằng các hình thức sáng tạo.

Không gian của "Chuyện thời bình" không chỉ cung cấp những góc nhìn mới cho thế hệ trẻ, mà còn khơi gợi lại những cảm xúc đặc biệt trong những người lính kháng chiến. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Quốc, phó thuyền trưởng của con tàu Không số lịch sử, chia sẻ: "Mong muốn lớn nhất của chúng tôi sau khi chiến đấu là truyền lại ngọn lửa cách mạng cho thế hệ đời sau, hiểu thêm về sự khốc liệt của chiến tranh. Triển lãm lần này cho thấy sự quan tâm và ý thức trách nhiệm cao của các bạn trẻ về việc tri ân các cựu chiến binh, dù chỉ mới là các sinh viên còn trên ghế nhà trường".

Thông qua cách khai thác sâu sắc, góc nhìn mới mẻ về câu chuyện hậu chiến, kết hợp với các hoạt động đa dạng, "Chuyện thời bình" đưa công chúng đến gần hơn với những cựu chiến binh - những con người đã đi qua chiến tranh và tiếp tục sống, lao động, cống hiến trong thời bình. Từ giá trị đó, chương trình không chỉ góp phần lan toả ký ức lịch sử mà còn khơi gợi tinh thần tri ân, giúp người trẻ hiểu hơn về những hi sinh và giá trị của hoà bình hôm nay. Sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 24/5 tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo (Bảo tàng Hà Nội).