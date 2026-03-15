Giá vàng trong nước đi ngang giữa biến động

(Ngày Nay) - Chiều 15/3, giá vàng trong nước gần như không thay đổi so với buổi sáng, tiếp tục dao động quanh 179 - 183 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp. Trong khi vàng thế giới giằng co quanh mốc 5.000 USD/ounce, cơ quan quản lý đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường và thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới.

Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới biến động mạnh

Đến khoảng 15 giờ ngày 15/3, giá vàng miếng trong nước hầu như không thay đổi so với buổi sáng, sau khi giảm mạnh trong các phiên trước đó.

Cụ thể, tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra. Tại DOJI, giá vàng phổ biến quanh 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, vàng SJC được giao dịch khoảng 179,3 triệu đồng/lượng mua vào và 182,4 triệu đồng/lượng bán ra. Một số doanh nghiệp khác như Mi Hồng, PNJ, Phú Quý cũng duy trì mức giá quanh 179 - 180,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,4 - 183 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, so với buổi sáng cùng ngày, mặt bằng giá vàng trong nước gần như không có sự thay đổi đáng kể, cho thấy thị trường đang bước vào trạng thái thận trọng sau tuần biến động mạnh.

Ở phân khúc vàng nhẫn và vàng trang sức, giá cũng duy trì ổn định. Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 được giao dịch khoảng 179,3 triệu đồng/lượng mua vào và 182,3 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi vàng trang sức 99,99% dao động khoảng 177,3 - 180,8 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường thế giới, giá vàng giao ngay khoảng 5.019 USD/ounce và tỷ giá 26.318 VND/USD. Như vậy, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 159 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 23 - 24 triệu đồng/lượng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá vàng thế giới trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi thị trường liên tục dao động quanh mốc tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce, trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến xung đột tại Trung Đông và các tín hiệu chính sách tiền tệ toàn cầu.

Dữ liệu từ Kitco (theo giờ Mỹ) cũng cho thấy, giá vàng giao ngay mở đầu tuần quanh 5.159 USD/ounce, sau đó nhanh chóng giảm mạnh xuống 5.036 USD/ounce vào cuối tuần. Tuy nhiên, lực mua sớm quay trở lại, giúp kim loại quý phục hồi lên trên 5.100 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, vàng ghi nhận đà tăng khá ổn định, lần lượt vượt các mốc 5.140 USD, 5.153 USD và 5.184 USD/ounce. Đến phiên ngày thứ Ba, giá vàng tiếp tục bứt phá và chạm đỉnh tuần gần 5.240 USD/ounce.

Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được lâu. Sau nhiều lần không thể vượt qua các ngưỡng kháng cự cao hơn, giá vàng bắt đầu suy yếu và giảm dần trong những ngày tiếp theo.

Đến giữa tuần, kim loại quý đã lùi về quanh 5.134 USD/ounce, trước khi tiếp tục giảm sâu hơn về khu vực 5.072 USD/ounce. Trong phiên cuối tuần, giá vàng có thời điểm rơi xuống khoảng 5.030 USD/ounce, chỉ còn cách ngưỡng hỗ trợ quan trọng 5.000 USD một khoảng nhỏ.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay giảm khoảng 2,9%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường đối mặt với nhiều yếu tố bất định.

Các chuyên gia cho rằng, diễn biến tuần qua cho thấy thị trường vàng đang trong giai đoạn giằng co và tìm điểm cân bằng mới, khi nhà đầu tư cân nhắc giữa nhu cầu trú ẩn an toàn và áp lực từ lãi suất cao.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế vĩ mô, hiện đà tăng của vàng thế giới vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô như lạm phát toàn cầu, nợ công cao và chính sách tiền tệ nới lỏng trước đây. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới cho thấy thị trường nội địa chịu ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố cung - cầu và cơ chế quản lý.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành AFA Capital, nhận định giá vàng năm 2026 có thể khó xuất hiện những “cơn sóng lớn” như các chu kỳ trước. Theo ông, dòng tiền trong nền kinh tế đang có xu hướng quay trở lại hệ thống ngân hàng khi lãi suất tiết kiệm tăng dần, làm giảm lượng vốn đầu cơ trên thị trường vàng.

Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia thị trường vàng, tránh tâm lý chạy theo đám đông và nên phân bổ vốn hợp lý giữa các kênh đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước tăng cường biện pháp ổn định thị trường vàng

Trước nguy cơ thị trường vàng trở thành điểm nghẽn hút dòng tiền của nền kinh tế và gây áp lực lên tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang triển khai một loạt giải pháp quản lý nhằm ổn định thị trường và thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước với thế giới.

Một trong những biện pháp đáng chú ý là việc tái khởi động cơ chế đấu thầu vàng miếng SJC sau nhiều năm gián đoạn. Đây được xem là công cụ can thiệp trực tiếp nhằm bổ sung nguồn cung vàng ra thị trường, từ đó giảm tình trạng khan hiếm và hạn chế đà tăng nóng của giá vàng trong nước.

Theo cơ chế này, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng đủ điều kiện sẽ tham gia đấu thầu vàng từ NHNN với quy trình minh bạch. Sau khi cơ quan quản lý công bố giá tham chiếu, các đơn vị có thời gian ngắn để đăng ký khối lượng và mức giá mua. Kết quả đấu thầu được công bố công khai nhằm đảm bảo tính minh bạch và hạn chế hiện tượng đầu cơ, thao túng giá.

Song song với việc tăng nguồn cung, NHNN cũng siết chặt kỷ luật giao dịch trên thị trường vàng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định của Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đặc biệt là việc xuất hóa đơn điện tử đối với mọi giao dịch mua bán vàng miếng. Quy định này giúp cơ quan quản lý kiểm soát dòng tiền, hạn chế tình trạng giao dịch không minh bạch và giảm nguy cơ đầu cơ.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng tăng cường phối hợp liên ngành để giám sát thị trường. Lực lượng quản lý thị trường được huy động kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng tại các đại lý, trong khi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát buôn lậu vàng qua biên giới - một yếu tố có thể gây biến động cung cầu trên thị trường.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, việc củng cố an toàn của hệ thống ngân hàng cũng được xem là giải pháp gián tiếp nhằm hạn chế dòng tiền chảy mạnh vào vàng. Trong thời gian gần đây, nhiều quy định mới về bảo mật giao dịch ngân hàng, xác thực sinh trắc học và quản lý tài khoản thanh toán đã được triển khai, qua đó nâng cao mức độ an toàn của hệ thống tài chính.

Các chuyên gia cho rằng, khi niềm tin vào hệ thống ngân hàng được củng cố và lãi suất tiền gửi duy trì ở mức hợp lý, dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư có xu hướng ở lại hệ thống tài chính thay vì chuyển sang tích trữ vàng.

Trong trung hạn, nếu nguồn cung vàng được cải thiện thông qua các phiên đấu thầu và các biện pháp quản lý thị trường được thực thi hiệu quả, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới có thể từng bước thu hẹp. Điều này sẽ góp phần ổn định thị trường và giảm rủi ro cho nhà đầu tư.