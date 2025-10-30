Chuyên nghiệp hóa quản lý vận hành - Cuộc chuyển mình tất yếu của các KCN Việt

(Ngày Nay) - Sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân và mô hình khu công nghiệp (KCN) đa chức năng đang tạo áp lực đổi mới, buộc các nhà đầu tư nâng chuẩn quản lý vận hành. Điều này sẽ tạo ra nền tảng giúp khu công nghiệp Việt Nam tăng sức cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Tái định vị để bắt nhịp thời đại mới

Tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Toàn quốc 2025, ông Zhang Deng, Giám đốc UNI-T Việt Nam, chia sẻ rằng việc chọn Việt Nam là một quyết định chiến lược trong kế hoạch toàn cầu của tập đoàn. Tuy nhiên, quá trình vận hành nhà máy tại Việt Nam không hề dễ dàng.

Các thủ tục về phòng cháy chữa cháy hay đánh giá tác động môi trường vẫn rất phức tạp, mất nhiều thời gian để được phê duyệt. Ngoài ra, thách thức lớn nhất mà công ty gặp phải là nhân lực khi Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, nhưng số người có kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cao còn hạn chế.

Theo ông Nguyễn Khắc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Vận hành KCN IMC: Câu chuyện của UNI-T không phải là cá biệt. Tại nhiều địa phương các doanh nghiệp FDI đang cùng đối mặt với những bài toán tương tự: thủ tục pháp lý phức tạp, nhân lực khan hiếm, chi phí vận hành tăng, trong khi yêu cầu từ các tập đoàn toàn cầu về tiêu chuẩn môi trường, quản trị và phát thải ngày càng khắt khe.

Nhiều thập kỷ qua, mô hình KCN tại Việt Nam đã đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và điểm đến của dòng vốn FDI. Tuy nhiên, mô hình “cắt đất - cho thuê đất” truyền thống đang dần bộc lộ nhiều hạn chế. Các khu công nghiệp tập trung mở rộng diện tích, tận dụng ưu đãi về đất và lao động giá rẻ, nhưng lại thiếu liên kết chuỗi, sử dụng tài nguyên chưa hiệu quả và gây áp lực lớn lên hạ tầng, môi trường.

Trong khi đó, làn sóng FDI thế hệ mới lại yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), chuyển đổi số, giảm phát thải và đặc biệt là chất lượng dịch vụ quản lý vận hành.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều mô hình KCN mới như đô thị công nghiệp, KCN dịch vụ, KCN sinh thái… cũng làm phát sinh thêm các yêu cầu mới và đòi hỏi đội ngũ quản lý vận hành chuyên nghiệp để đảm bảo vận hành hiệu quả khu công nghiệp, từ đó tăng hấp dẫn khách thuê.

Phát triển hệ sinh thái dịch vụ giúp KCN thu hút DN FDI

Các chuyên gia cho rằng, các KCN Việt Nam đang đứng trước yêu cầu tái định vị: từ mô hình đơn thuần cho thuê hạ tầng sang phát triển hệ sinh thái toàn diện, xanh - thông minh - bền vững. Khi tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, năng lực quản lý và chất lượng vận hành trở thành yếu tố then chốt để giữ chân các tập đoàn đa quốc gia.

Hơn một thập kỷ qua, Công ty IMC đã đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư và doanh nghiệp FDI trong việc quản lý vận hành hạ tầng KCN. Công ty cũng đang ứng dụng công nghệ để xây dựng mô hình KCN xanh - thông minh, tiệm cận dần với các tiêu chí ESG.

Như tại KCN Quang Minh (Hà Nội), IMC đã đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh với hàng trăm cảm biến IoT, camera AI và nền tảng giám sát môi trường theo thời gian thực. Hệ thống này cho phép phát hiện sớm bất thường, tự động cảnh báo, hỗ trợ bảo trì chủ động.

Bên cạnh đó, công ty còn giữ vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, hỗ trợ tháo gỡ thủ tục pháp lý, kết nối dự án năng lượng sạch như điện mặt trời áp mái.

Ở thời điểm hiện tại, IMC đang tư vấn 7 KCN truyền thống chuyển đổi theo hướng sinh thái và 4 KCN mới đạt tiêu chí KCN sinh thái (EIP).

Là thành viên của ROX Key Holdings - thuộc hệ sinh thái ROX Group, IMC thừa hưởng năng lực toàn diện trong quản lý vận hành, nhân sự, công nghệ và truyền thông. Từ đó, công ty cung cấp trọn gói dịch vụ khép kín cho KCN: quản lý hạ tầng, xử lý nước thải, an ninh, vệ sinh, cảnh quan… cùng các giải pháp tài chính hợp tác với Ngân hàng MSB.

Mô hình “một đầu mối - nhiều dịch vụ” mà IMC và ROX Key cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp trong KCN giảm chi phí, tối ưu vận hành và duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp.

“Trong bối cảnh biến động thuế quan và chi phí toàn cầu gia tăng, nhà đầu tư FDI không chỉ cần đất hay ưu đãi, mà cần một hệ sinh thái hỗ trợ đồng hành lâu dài. Từ giai đoạn chuẩn bị dự án, vận hành đến mở rộng, sự hỗ trợ toàn diện và chuyên nghiệp chính là chìa khóa giúp Việt Nam giữ chân và phát triển dòng vốn FDI bền vững”, ông Khắc Sơn nhấn mạnh.