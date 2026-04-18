VNG góp vốn vào Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP.HCM, đồng hành cùng mô hình tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ

(Ngày Nay) - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chính thức công bố ra mắt Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP.HCM, mô hình hợp tác công tư đầu tiên thuộc hình thái này tại Việt Nam, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Group) là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia thành lập Quỹ với vốn góp 10 tỷ đồng.

Được thành lập theo đề án do UBND TP.HCM ban hành, Quỹ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm, trong đó vốn nhà nước tối đa 40%. Quỹ vận hành theo cơ chế thị trường với đội ngũ chuyên gia điều hành độc lập. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: công nghiệp công nghệ số, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học và y tế kỹ thuật cao, vật liệu mới và năng lượng tái tạo, tự động hóa và robot. TP.HCM đặt mục tiêu nâng quy mô Quỹ lên tối thiểu 5.000 tỷ đồng vào năm 2035.

Khoản góp vốn của VNG nằm trong định hướng dài hạn của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng hệ sinh thái công nghệ tại TP.HCM. Trước đó, vào cuối năm 2025, VNG đã cùng Đại học Quốc gia TP.HCM đồng sáng lập nên Saigon AI Hub - không gian nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mở đầu tiên của Thành phố, hỗ trợ hạ tầng, môi trường làm việc và các tiêu chuẩn phòng lab quốc tế cho hoạt động R&D AI của cộng đồng nghiên cứu độc lập, hướng đến việc hình thành một cộng đồng R&D mang tính chiến lược của TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: “Năm 2025, TP.HCM đã thăng hạng, lần đầu lọt top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, thành phố vẫn luôn trăn trở trước sự thiếu vắng các quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa quy mô lớn và nguồn vốn mồi cho giai đoạn ươm tạo.”

“Sự tham gia của các quỹ đầu tư, tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu với vai trò cổ đông sáng lập được kỳ vọng sẽ mang đến tư duy quản trị chuẩn quốc tế, mạng lưới thị trường rộng mở và sự thấu hiểu sâu sắc về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Các doanh nghiệp đã cùng thành phố tiên phong khai mở thị trường vốn mạo hiểm nội địa, chia sẻ lợi ích và rủi ro để ươm mầm cho những doanh nghiệp công nghệ tương lai của đất nước”, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết: “Việc thành lập Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố thể hiện quyết tâm hành động của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản, giải phóng nguồn lực và cải cách cơ chế quản lý tài chính. Quỹ đầu tư mạo hiểm ra đời là một mốc son, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và công cụ nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố phát triển ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả. Qua đó đóng góp cho khu vực kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố”.

Bà Trương Cẩm Thanh, Phó Tổng giám đốc VNG, chia sẻ: “VNG xuất phát từ một startup nên chúng tôi hiểu rõ vai trò của vốn đầu tư trong giai đoạn đầu. Nhiều doanh nghiệp dù có ý tưởng và tiềm năng nhưng lại thiếu nguồn lực để hiện thực hóa. Việc tham gia vào Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP.HCM là cách VNG đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng startup kế tiếp, tạo điều kiện để họ có thể tiếp cận đúng nguồn lực, đúng thời điểm."