Q1/2026: VNG ghi nhận lợi nhuận trở lại, doanh thu tăng trưởng 32%, lợi nhuận HĐKD sau điều chỉnh tăng 154%

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.785 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) tăng mạnh 154% so với cùng kỳ, đạt 470 tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, tiếp nối đà phục hồi nhờ doanh thu tăng trưởng trên 2 chữ số của nhiều mảng kinh doanh chủ lực cùng kỷ luật chi phí hiệu quả.

Nhận định về kết quả này, ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG, cho biết: “Có thể thấy rõ các mảng kinh doanh của chúng tôi không còn tăng trưởng riêng biệt. Cả 4 mảng đang tăng trưởng cùng nhau như một hệ sinh thái thống nhất, giúp cho hiệu quả khai thác doanh thu của Tập đoàn được nâng lên rõ rệt. Kết hợp điều này với kỷ luật vận hành, chúng tôi có thể tái đầu tư mạnh hơn cho những hạng mục có tiềm năng tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong những lĩnh vực mà dữ liệu, người dùng, AI và hạ tầng có thể tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. Chúng tôi cũng sẽ mở rộng quy mô theo định hướng này trong giai đoạn tới".

Nhiều mảng kinh doanh lõi tăng trưởng trên 2 chữ số

Games & Entertainment tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất của Tập đoàn, với doanh thu tăng 38% so với cùng kỳ lên 1.938 tỷ đồng, được thúc đẩy bởi mức tăng 48% của tổng booking, đạt 2.461 tỷ đồng. Số lượng người dùng hoạt động theo quý (QAU) đạt 60,7 triệu, tăng 2% so với cùng kỳ. Booking quốc tế đạt 417 tỷ đồng, chiếm 17% tổng gross booking trong kỳ.

Zalo & AI cũng ghi nhận doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ lên 506 tỷ đồng. Trên nền tỷ lệ người dùng toàn quốc đạt 81%, năng lực thương mại hóa đang tăng tốc với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm giải pháp dành cho doanh nghiệp Zalo Business Solutions. Kiki Info hiện nằm trong top 10 nền tảng AI được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi toàn cầu như ChatGPT và Gemini.

Zalopay là điểm sáng nổi bật nhất trong quý khi doanh thu tăng tới 117% lên 216 tỷ đồng. Số lượng người dùng hoạt động cũng tăng song hành 33%, trong khi tổng giá trị thanh toán (TPV) tăng tới 84% so với cùng kỳ 2025. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ tài chính tăng mạnh 507% nhờ hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện. Trong quý, Zalopay cũng mở rộng hạ tầng thông qua giải pháp thanh toán "Tap to Pay" sử dụng công nghệ NFC hợp tác với Visa, đồng thời phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán QR quốc tế tại năm thị trường châu Á trọng điểm.

Mảng kinh doanh B2B – GreenNode - cũng ghi nhận doanh thu 170 tỷ đồng trong bối cảnh mảng này đang tái định hướng năng lực hạ tầng sang các giải pháp AI có giá trị cao hơn. Doanh thu từ dịch vụ Cloud tăng 44% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu AI Cloud tăng gấp bốn lần, riêng mảng giải pháp BFSI (Tài chính – Ngân hàng) tăng tới 82% so với cùng kỳ. Tỷ lệ duy trì doanh thu ròng (NRR) đạt 120%, phản ánh mức độ mở rộng sử dụng dịch vụ của các khách hàng doanh nghiệp hiện hữu. Trong quý, GreenNode khai trương vùng khả dụng AZ HAN-1B tại Hà Nội và ký kết hợp tác hạ tầng đám mây chiến lược với 7-Eleven Việt Nam nhằm hỗ trợ chuyển đổi số và vận hành logistics của nhà bán lẻ này trên toàn khu vực.

Xây dựng hạ tầng số quốc gia

Kết quả quý I/2026 không chỉ phản ánh hiệu quả tài chính mà còn thể hiện sự tham gia sâu sắc của cả 4 mảng kinh doanh trong hạ tầng số và AI quốc gia.

Tại NVIDIA GTC 2026, GreenNode đã ra mắt GreenMind, mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển chuyên biệt cho tiếng Việt, thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của VNG vào AI bản địa hóa. Tập đoàn cũng gia nhập Liên minh 6G Toàn cầu, tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho hạ tầng viễn thông thế hệ tiếp theo.

Vai trò của Zalo trong hạ tầng số quốc gia được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức ghi nhận. Nền tảng đã gửi hơn 1 tỷ thông báo dịch vụ công trong giai đoạn 2020–2025 và chứng minh năng lực phản ứng khẩn cấp theo thời gian thực khi tiếp cận 13,9 triệu người dùng trong vòng 24 giờ thông qua tính năng Zalo SOS.

Trong quý I, VNG đã có nhiều sáng kiến và nỗ lực đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua mô hình “3 nhà”, kết nối nhà nước, viện trường và doanh nghiệp. Saigon AI Hub hiện đang hợp tác với các Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, hỗ trợ 10 dự án nghiên cứu AI có tiềm năng cao, trong khi VNGGames hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) triển khai chương trình đào tạo liên kết về lập trình game trên nền tảng toàn cầu Roblox.