Công an thành phố Hà Nội "trắng đêm" hỗ trợ người dân vùng lũ

(Ngày Nay) - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an địa phương, quân đội và các cơ quan chức năng tiếp tục ứng cứu, di dời và hỗ trợ hàng nghìn người dân tại các khu vực ngập sâu thuộc huyện Sóc Sơn (cũ).

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, đến 15 giờ chiều 10/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an địa phương, quân đội và các cơ quan chức năng tiếp tục ứng cứu, di dời và hỗ trợ hàng nghìn người dân tại các khu vực ngập sâu thuộc huyện Sóc Sơn (cũ) sau nhiều ngày mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo).

Di dời hàng nghìn nhân khẩu đến nơi an toàn

Tại xã Trung Giã - một trong những địa bàn bị ngập nặng nhất, nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều thôn, xóm bị chia cắt. Theo thống kê, riêng thôn Hòa Bình có khoảng 200 hộ với 800 nhân khẩu đã được di dời toàn bộ về nơi an toàn.

Từ 7/10, nước lên nhanh buộc lực lượng chức năng phải huy động xuồng máy, xe chuyên dụng và hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ vận chuyển đồ đạc, lương thực giúp người dân ổn định tạm thời.

Tại thôn An Lạc (xã Trung Giã), nơi có tới 600 hộ với 1.700 nhân khẩu, công tác sơ tán vẫn được khẩn trương thực hiện. Đến 15 giờ chiều 10/10, khoảng 1.500 người đã được di dời, khoảng 200 người ở lại khu vực cao để trông coi tài sản.Cùng với đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng dân quân tổ chức cấp phát lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, đồng thời đảm bảo an toàn điện, phòng ngừa cháy nổ và bệnh dịch sau mưa lũ.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi chia thành nhiều tổ nhỏ, đi từng ngõ, từng nhà vận động người dân rời vùng nguy hiểm. Đặc biệt chú trọng người già, phụ nữ, trẻ em và người bệnh. Những hộ còn ở lại đều được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống và hướng dẫn phòng tránh rủi ro".

Tại xã Thư Lâm (Hà Nội), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, thôn Kim Tiên, nằm ven sông Cầu, bị ngập sâu hơn 2m; trong 437 hộ dân, có tới 432 hộ chịu ảnh hưởng nặng nề, gần như toàn bộ bị cô lập. Lực lượng chức năng đã di dời 1.600 người, còn khoảng 200 người vẫn ở lại trong thôn, chủ yếu là thanh niên hỗ trợ bảo vệ tài sản và vật nuôi.

Nước lên nhanh, các cán bộ, chiến sỹ phải lội nước, chèo xuồng máy xuyên đêm, mang theo mỳ gói, nước đóng chai, pin sạc dự phòng và áo phao tiếp tế cho từng nhà. Trong điều kiện nước chảy xiết, việc tiếp cận nhiều khu vực gặp khó khăn, song công tác cứu trợ vẫn được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Khẩn trương ổn định đời sống người dân khi lũ rút

Tại xã Đa Phúc (Hà Nội), tình hình có dấu hiệu “hạ nhiệt” nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ. Thôn Yên Phú có khoảng 1.400 nhân khẩu; trong đó, lực lượng chức năng tổ chức di dời 1.000 người, hiện còn lại 400 người sinh sống rải rác ở những khu vực cao.

Chiều 10/10, mực nước sông Cầu đang xuống nhưng rất chậm, chưa đáng kể, do đó chính quyền và lực lượng Công an vẫn tiếp tục duy trì trực chiến 100% quân số, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội thiết lập các chốt an toàn tạm thời, cắm biển cảnh báo tại các tuyến đường bị ngập sâu, đề phòng tai nạn đáng tiếc. Đồng thời, lực lượng Công an phối hợp với y tế cơ sở kiểm tra, khử khuẩn nước sinh hoạt và hướng dẫn người dân xử lý vệ sinh sau ngập.

Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) nhấn mạnh, xác định công tác cứu trợ không chỉ dừng lại ở sơ tán, mà còn là hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, làm sạch môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định tinh thần sau mưa lũ, trong những ngày tới, dù mực nước sông Cầu có dấu hiệu rút chậm, đơn vị vẫn tiếp tục duy trì các tổ công tác ứng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, chủ động hỗ trợ chính quyền địa phương khôi phục giao thông, bảo vệ đê điều và giúp người dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11, nhiều ngày qua, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã trắng đêm giữa vùng lũ, bám địa bàn, bám dân để cứu hộ, vận chuyển, cấp cứu và bảo vệ tài sản. Trong khi nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, lực lượng đường thủy là cầu nối duy nhất đưa thuốc men, lương thực vào vùng bị cô lập.

Những hình ảnh cán bộ, chiến sỹ vác bao gạo, cõng trẻ nhỏ, đưa người lớn tuổi qua dòng nước xiết đã trở thành minh chứng thiết thực cho tinh thần “vì nhân dân quên mình” của lực lượng Công an Thủ đô.