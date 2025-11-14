Công diễn vở hát bội về Hiền thần - danh tướng Nguyễn Cửu Đàm

(Ngày Nay) -Tối mai 15/11, Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM sẽ công diễn vở hát bội “Hiền thần” tại rạp Thủ Đô (phường Chợ Lớn, TPHCM), góp thêm một tác phẩm tôn vinh những danh nhân mở cõi trên sân khấu nghệ thuật truyền thống.

Kịch bản Hiền thần do tác giả Lê Công Phượng – cây bút trẻ hiếm hoi của sân khấu hát bội đương đại – chấp bút, lấy bối cảnh vùng đất Nam bộ những năm 1768 – 1772 còn nhiều biến động dưới triều chúa Nguyễn Phúc Thuần.

Vở diễn mở ra với tình cảnh dầu sôi lửa bỏng của đất nước khi quân Xiêm La tấn công Hà Tiên. Tổng binh đại Đô đốc Mạc Thiên Tứ thua trận, không giữ được Hà Tiên, phải chạy về thủ Trấn Giang (nay là Cần Thơ) và cầu viện quân Nguyễn ứng cứu. Trước tình hình đó, chúa Nguyễn Phúc Thuần cử Chưởng cơ Nguyễn Cửu Đàm làm Khâm sai Thống suất đốc chiến tiến đánh quân Xiêm, giải vây cho Hà Tiên.

Với tài thao lược của Nguyễn Cửu Đàm, quân Nguyễn không chỉ đẩy lui được bè lũ xâm lược mà còn thừa thắng truy kích sang tận Nam Vang, đánh tan hoàn toàn quân Xiêm, trả lại ngôi vua cho vua Nam Vang. Ngay sau khi xác lập được mối quan hệ hòa hiếu với Xiêm La, Nam Vang và rút quân về Gia Định, Nguyễn Cửu Đàm liền gấp rút cho đào kênh Ruột Ngựa và xây dựng lũy Bán Bích, nối 2 đầu rạch Bến Nghé và rạch Thị Nghè, xuống đến cầu Bông, tạo một vòng cung bao quanh Sài Gòn. Từ đấy, Nguyễn Cửu Đàm cũng được xem là nhà quy hoạch đầu tiên của đô thị Sài Gòn. Với tầm nhìn xa, ông đã chuẩn bị phương án phòng thủ cho Sài Gòn – cửa ngõ vùng đất mới – ngay từ trong chiến thắng.

Với Hiền thần, Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM nối tiếp loạt tác phẩm tôn vinh những danh nhân mở cõi, ca ngợi người và đất phương Nam, như: Lê Công kỳ án, Anh hùng Nguyễn Trung Trực, Nàng Hai Bến Nghé, Tiết phụ khả gia… Đây là mảng đề tài đặc trưng riêng mà nhà hát nỗ lực xây dựng nhiều năm qua.

Hiền thần cũng đánh dấu sự “trẻ hóa” rõ rệt trong đội ngũ đơn vị khi 3 nghệ sĩ trưởng thành từ lớp đào tạo đầu tiên của Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM là Bảo Châu, Ngọc Giàu và Thanh Bình đảm nhận vai trò đạo diễn, còn 2 diễn viên trẻ Châu Thanh Mộng và Hà Trí Nhơn cũng lần đầu được trao vai đào - kép chính trong một vở diễn lớn.

Suất công diễn Hiền thần này cũng là ra mắt không gian mới sau sửa chữa của rạp Thủ Đô đảm bảo tiện nghi để phục vụ khán giả tốt hơn trong thời gian tới.