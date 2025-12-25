Văn hóa - nguồn lực nội sinh phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Ngày Nay) - Theo Bộ Văn hóa, giai đoạn 2026-2030, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cần tiếp tục đổi mới phương thức, tăng cường đầu tư có trọng tâm, đẩy mạnh xã hội hóa.
Du khách tập gói bánh truyền thống cùng đồng bào dân tộc Tày tại khu du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, Lào Cai.
Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong suốt quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước với phương châm "Văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất, đa dạng."

Trong thời gian qua, các chủ trương, chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số được ban hành và triển khai đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội.

Nhờ đó, vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế-xã hội phát triển, trình độ học vấn, dân trí được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn phát huy, trật tự an ninh xã hội được đảm bảo, bình đẳng và đại đoàn kết dân tộc được thực hiện..., góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong giai đoạn 2026-2030 tới, để phát huy hiệu quả các chương trình, dự án bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, tiếp tục khôi phục, bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa dạng, sáng tạo, gắn với phát triển du lịch cộng đồng; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm , hạng mục thực hiện giai đoạn gồm nhiều nhóm hoạt động cho Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai trên toàn quốc.

Trong đó, nhóm hoạt động đầu tư-xây dựng gồm 5 nhiệm vụ: Bảo tồn, phát huy làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu; bảo quản, tu bổ di tích quốc gia đặc biệt, di tích tiêu biểu của đồng bào dân tộc; xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao, trang thiết bị nhà văn hóa thôn, bản; xây dựng, phát triển điểm du lịch cộng đồng, điểm đến du lịch đặc thù vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng bảo tàng sinh thái vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhóm hoạt động hỗ trợ phát triển với 10 nhiệm vụ: Khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc rất ít người; tổ chức Ngày hội, Liên hoan, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian; nghiên cứu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, bảo tồn tiếng nói - chữ viết dân tộc thiểu số; tổ chức tập huấn, truyền dạy, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho nghệ nhân, cộng đồng, cán bộ; hỗ trợ trang thiết bị, tủ sách cộng đồng, phương tiện hoạt động văn hóa-thể thao cơ sở.

Theo Bộ Văn hóa, giai đoạn 2026-2030, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cần tiếp tục đổi mới phương thức, tăng cường đầu tư có trọng tâm, đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số, nhằm hướng tới mục tiêu: “Bảo tồn bản sắc-Phát triển bền vững-Nâng cao đời sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam"; triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Quốc hội thống nhất về chủ trương về việc tích hợp 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành một Chương trình mục tiêu quốc gia chung để sớm phê duyệt, tiếp tục triển khai thực hiện, nhằm hướng đến giải quyết căn cơ những vấn đề của vùng khó khăn nhất, bảo đảm mọi chính sách đều quy tụ về một mục tiêu chung, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

