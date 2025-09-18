Cục Cảnh sát giao thông hướng dẫn phương án tổ chức giao thông mới trên các tuyến cao tốc

(Ngày Nay) - Để kéo giảm tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc do Cục phụ trách bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 18/9 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc có hai làn xe chạy trên cùng một chiều đường, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam.
Cục Cảnh sát giao thông hướng dẫn phương án tổ chức giao thông mới trên các tuyến cao tốc

Các tuyến cao tốc Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông gồm Nội Bài - Lào Cai, Hải Phòng - Móng Cái, Bắc Giang - Lạng Sơn, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông sẽ hướng dẫn tại các trạm thu phí, sử dụng xe ô tô tuần tra lưu động phát loa tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết theo hướng, xe ô tô khách từ 29 chỗ và ô tô tải trên 7,5 tấn trở lên đi vào làn bên phải theo chiều đi của phương tiện (làn có tốc độ thấp hơn); làn còn lại, sát dải phân cách giữa đường sẽ dành cho xe con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ hoạt động.

Việc này nhằm ngăn ngừa tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ, đồng thời ngăn ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Trước đó, xuất phát từ đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Giai đoạn 1, đối với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn 1 có tốc độ tối đa cho phép là 100km/h, tốc độ tối thiểu là 80km/h, đồng thời cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng). Làn 2, tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h. Làn 3, tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu 60km/h.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làn 1 có tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 90km/h, cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng). Làn 2, tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 80km/h. Làn 3, tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h.

Sau 25 ngày áp dụng thí điểm phân làn, cấm ô tô tải đi vào làn sát dải phân cách giữa của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng (từ 15/8 đến nay), chủ trương này nhận được sự đồng tình cao của người tham gia giao thông. Hầu hết chủ phương tiện đã nắm được phương án tổ chức giao thông mới và tuân thủ các quy định. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/9, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức xử phạt vi phạm kết hợp với tuyên truyền để nâng cao hiệu quả chấp hành phương án tổ chức, phân làn giao thông mới.

cao tốc

