Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Mastercard hợp tác phát triển du lịch Việt Nam

(Ngày Nay) -Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT) và Mastercard công bố quan hệ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thanh toán và đẩy mạnh chuyển đổi số. Lễ trao Bản Ghi nhớ (MOU) đánh dấu sự khởi đầu cho nỗ lực chung của Hai Bên nhằm hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam.

Thông qua chương trình hợp tác này, Mastercard và VNAT sẽ triển khai các sáng kiến chung trên nhiều lĩnh vực như: tiếp thị điểm đến, tích hợp công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao năng lực chuyên môn cũng như khai thác dữ liệu và phân tích thị trường, qua đó củng cố hệ sinh thái du lịch và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Ngành du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ khi đạt kỷ lục đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025. Cũng trong năm này, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được Viện Kinh tế Mastercard vinh danh là một trong 15 điểm đến mùa hè hàng đầu thế giới, thể hiện sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong bối cảnh nhu cầu thị trường tiếp tục gia tăng, ngành du lịch ngày càng chú trọng tối ưu trải nghiệm du khách, phát triển các các dịch vụ và hạ tầng số nhằm nâng cao giá trị và chất lượng phục vụ.

Mastercard vinh dự trở thành đối tác hợp tác của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch số và hỗ trợ các nỗ lực phục hồi ngành Du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ Việt Nam. Quan hệ hợp tác này là một phần trong sáng kiến khu vực của Mastercard nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông qua tăng cường hợp tác công - tư, đã chứng minh được hiệu quả tại các nước như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Với thế mạnh về phân tích dữ liệu, thanh toán số và tiếp thị điểm đến, Mastercard mang đến cách tiếp cận toàn diện nhằm nâng cao công tác hoạch định du lịch, cải thiện trải nghiệm du khách và gia tăng đóng góp vào nền kinh tế.

Trong khuôn khổ hợp tác, Mastercard và VNAT chung tay hợp tác phát triển du lịch của Việt Nam, đồng thời nâng cao trải nghiệm xuyên suốt hành trình của du khách thông qua sáu trụ cột chính:

Quảng bá Việt Nam như một Điểm đến du lịch hấp dẫn: Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch như tham gia hội chợ, chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam trong nước và quốc tế, tận dụng mạng lưới toàn cầu của Mastercard để kết nối Việt Nam với các đối tác du lịch chiến lược. Đồng thời, tận dụng chương trình Priceless của Mastercard để xây dựng các ưu đãi và trải nghiệm đặc sắc, tôn vinh văn hóa và điểm đến của Việt Nam. Những trải nghiệm này không chỉ truyền cảm hứng du lịch, nâng cao hành trình của du khách mà còn thúc đẩy chi tiêu, hỗ trợ quảng bá các doanh nghiệp địa phương tới chủ thẻ Mastercard.

Truyền thông và tiếp thị đa kênh: Chung tay triển khai đồng bộ các chiến dịch quảng bá du lịch Việt Nam trên đa dạng nền tảng số, mạng xã hội và các kênh truyền thông. Nội dung được hai bên phối hợp xây dựng nhằm đảm bảo thông điệp nhất quán và hiệu quả.

Công nghệ và chuyển đổi số: Tập trung thúc đẩy chiến lược xúc tiến du lịch ưu tiên trên nền tảng số, bao gồm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và tích hợp các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu trải nghiệm của du khách trong toàn bộ hành trình.

Hội thảo và trao đổi kinh nghiệm: Đồng tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm và diễn đàn nhằm giải quyết các thách thức của ngành du lịch, thu thập ý kiến từ các bên liên quan và hỗ trợ nỗ lực phát triển bền vững.

Nâng cao năng lực và đào tạo: Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo cho cán bộ ngành du lịch, tập trung vào ứng dụng dữ liệu, công cụ kỹ thuật số và xu hướng du lịch toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn.

Thông tin thị trường, phân tích dữ liệu và chia sẻ kiến thức: Trao đổi thông tin và hiểu biết chuyên sâu về thị trường và hành vi, xu hướng chi tiêu của du khách. Sáng kiến chia sẻ tri thức này sẽ cung cấp nguồn dữ liệu hữu ích, đối chiếu giữa các quốc gia, giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn không chỉ đòi hỏi sự cam kết ở cấp quốc gia mà còn cần sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác toàn cầu - những đơn vị có chuyên môn và năng lực đổi mới sáng tạo ở tầm quốc tế. Quan hệ hợp tác của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam với Mastercard phù hợp với chiến lược dài hạn của Việt Nam trong việc chuyển đổi số ngành du lịch, tiếp thị có mục tiêu và nâng cao trải nghiệm du khách. Thông qua hợp tác với VNAT, Mastercard cam kết chia sẻ các hiểu biết chuyên sâu và kinh nghiệm toàn cầu nhằm xây dựng hệ sinh thái du lịch số bền vững, mang lại giá trị dài hạn cho nền kinh tế Việt Nam.

“Trong bối cảnh du lịch tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trong những thị trường du lịch năng động nhất khu vực, với định hướng ngày càng rõ nét trong việc nâng cao trải nghiệm du khách thông qua chuyển đổi số. Thông qua hợp tác với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Mastercard mong muốn phát huy thế mạnh về mạng lưới toàn cầu, dữ liệu và công nghệ để mang đến những trải nghiệm du lịch liền mạch và an toàn hơn cho du khách. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với du khách trong khu vực và trên thế giới,” ông Richard Wormald, Chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Mastercard, cho biết.

“Du lịch đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam trong tương lai, với kỳ vọng đóng góp khoảng 14% GDP vào năm 2030. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, việc gia tăng số lượng du khách là chưa đủ. Mục tiêu này đòi hỏi quá trình hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu, chia sẻ kiến thức và sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công - tư. Thông qua hợp tác với VNAT, Mastercard cam kết chia sẻ các hiểu biết chuyên sâu và kinh nghiệm toàn cầu nhằm xây dựng hệ sinh thái du lịch số bền vững, mang lại giá trị dài hạn cho nền kinh tế Việt Nam,” ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Lào và Campuchia, Mastercard bày tỏ.