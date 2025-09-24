Cuộc đảo chiều ngoạn mục ở châu Âu

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Khi Pháp đối mặt bất ổn chính trị và nợ công tăng, Italy lại chứng minh khả năng quản lý tài chính tốt, tạo ra sự đảo ngược chưa từng có trên bản đồ châu Âu.
Cuộc đảo chiều ngoạn mục ở châu Âu

Theo Politico.eu ngày 22/9, trong nhiều thập kỷ, chính trường Italy được ví như một cơn lốc chính trị với những cuộc khủng hoảng liên tiếp, các chính phủ "ngắn hạn" và khoản nợ công khổng lồ. Ngược lại, Pháp luôn tự hào về sự ổn định chính trị, với các tổng thống và thủ tướng có thể tại vị đủ lâu để thực hiện các chương trình cải cách. Tuy nhiên, cục diện này đang đảo ngược một cách ngoạn mục. Với nợ công tăng vọt, 5 thủ tướng thay đổi trong vòng chưa đầy hai năm, và tình trạng bất ổn chính trị, Pháp đang dần "mang đậm phong cách Italy" của những năm 1980 và 1990.

Trong khi đó, chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni lại đang chứng tỏ hiệu quả đáng ngạc nhiên trong việc giảm bớt khoản nợ khổng lồ của Italy, và điều quan trọng là, họ có khả năng tại vị cho đến hết nhiệm kỳ. Điều này mang lại cho Italy "một chút hương vị" của sự ổn định chính trị vốn là thương hiệu lâu đời của Pháp.

Bức tranh kinh tế đảo ngược: Pháp nợ nần, Italy ổn định

Mặc dù cả hai quốc gia đều đang gánh trên vai khoản nợ công hơn 3 nghìn tỷ euro, nhưng những số liệu gần đây cho thấy tình hình tài chính của Pháp đang xấu đi trong khi Italy lại đang trên đà cải thiện. Thâm hụt ngân sách của Pháp có khả năng đạt 5,4% GDP trong năm nay, trong khi Italy chỉ dự kiến ở mức 3,3% GDP. Rome dường như sẽ tuân thủ các quy định của EU khi giới hạn con số này ở mức 3% GDP vào năm tới, trong khi Paris dự kiến phải đến năm 2029 mới đạt được mục tiêu đó.

Thị trường tài chính đã nhanh chóng ghi nhận sự thay đổi này. Lần đầu tiên, các nhà đầu tư coi trái phiếu của Pháp cũng rủi ro như trái phiếu của Italy, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của hai nước gần như bằng nhau. Hơn nữa, việc Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm của Italy từ BBB lên BBB+ chỉ vài ngày sau khi hạ xếp hạng của Pháp từ AA- xuống A+ là một bằng chứng rõ ràng cho thấy sự hội tụ này.

Kể từ cuộc bầu cử bất thường vào mùa hè năm 2024, Tổng thống Pháp Macron đã phải đối mặt với một Quốc hội treo, một tình trạng hiếm thấy ở Pháp nhưng lại rất phổ biến ở Italy. Ông đã cố gắng thuyết phục các nhà lập pháp xây dựng liên minh, một chiến thuật đã giúp chính phủ Italy của bà Meloni duy trì được sự ổn định.

Tuy nhiên, chính sách này dường như không hiệu quả ở Paris. Pháp đã thay 5 thủ tướng trong vòng chưa đầy hai năm, trong khi chính phủ của bà Meloni đang cho thấy sự đoàn kết đáng ngạc nhiên. Nghị sĩ châu Âu Nicola Procaccini, đồng minh thân cận của bà Meloni, cho rằng các chính sách do chính phủ Macron thúc đẩy là những "chính sách sai lầm," và Pháp đang dần mất đi ảnh hưởng ở Brussels, trong khi Italy lại có thể "ảnh hưởng đến phần còn lại của Liên minh châu Âu".

Cuối cùng, cuộc đổi ngôi này không chỉ là một cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai quốc gia. Nó phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong chính sách và kinh tế châu Âu. Trong khi các đồng minh của bà Meloni hài lòng, họ cũng nhanh chóng chỉ ra một thực tế: chính phủ cánh hữu ở Rome đang thành công trong khi những người theo chủ nghĩa trung dung của Pháp đang thất bại.

PV
châu Âu tài chính Italy

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo
Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo
(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, một hoạt động văn hóa sáng tạo và đầy ý nghĩa đang lan tỏa, thu hút đông đảo giới trẻ. Đó là thực hành, trải nghiệm văn hóa dân gian qua những buổi workshop thủ công, làm cho di sản văn hóa dân gian hồi sinh và trở nên gần gũi hơn bao giờ hết qua.
Tàu cá neo đậu tránh bão Ragasa tại cảng ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 23/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Hơn 1 triệu người sơ tán đề phòng siêu bão Ragasa
(Ngày Nay) - Theo thông tin cập nhật, đến chiều tối 23/9 đã có hơn 1,04 triệu người tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, được sơ tán đến các điểm tránh trú an toàn để đề phòng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, dự kiến sẽ đổ bộ dọc khu vực ven biển các tỉnh miền Tây hoặc miền Trung Trung Quốc trong ngày 24/9.
Cuộc đảo chiều ngoạn mục ở châu Âu
Cuộc đảo chiều ngoạn mục ở châu Âu
(Ngày Nay) - Khi Pháp đối mặt bất ổn chính trị và nợ công tăng, Italy lại chứng minh khả năng quản lý tài chính tốt, tạo ra sự đảo ngược chưa từng có trên bản đồ châu Âu.
Robot siêu nhỏ giúp đưa lượng thuốc chính xác vào cơ thể
Robot siêu nhỏ giúp đưa lượng thuốc chính xác vào cơ thể
(Ngày Nay) - Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã thành công trong việc kết hợp chức năng cảm biến và điều khiển vào một thiết bị siêu nhỏ, mở ra khả năng đưa thuốc vào cơ thể với liều lượng chính xác đồng thời theo dõi phản ứng của cơ thể ngay tại chỗ.
Bên trong Tháp nước Hàng Đậu trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022.
UNESCO khuyến khích các không gian, cộng đồng sáng tạo tham gia Mạng lưới Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội
(Ngày Nay) -Unesco khuyến khích tất cả các không gian sáng tạo lớn và nhỏ, công cộng và độc lập tham gia vào Mạng lưới Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội nhằm kiến tạo hệ sinh thái này thành nơi hội tụ những ý tưởng, tiếng nói và biểu đạt văn hóa, góp phần định hình tương lai sáng tạo của Hà Nội.