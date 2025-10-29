Đà Nẵng: 10 xã bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, ảnh hưởng đến đời sống người dân

(Ngày Nay) - Thành phố vẫn đang có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng, đồng thời cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

Sáng 29/10, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong cuộc họp trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, hiện nay toàn thành phố có 10 xã bị cô lập hoàn toàn và thống kê sơ bộ thiệt hại thì đến nay là 6 người chết, 4 người mất tích, 19 người bị thương do mưa lũ.

Bên cạnh đó, thành phố có 13 nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng, thiệt hại về nông nghiệp khoảng 38 ha lúa, 234 ha rau màu, 4.000 con gia súc gia cầm bị chết. Ngoài ra, có khoảng 2 cây số là đường giao thông đã bị hư hỏng và sạt lở gần 63.000 m3 đất đá xuống đường.

Chủ tịch Phạm Đức Ấn cho biết hiện nay, tình hình thiên tai tại thành phố Đà Nẵng vẫn đang trong tầm kiểm soát, địa phương đã chủ động nguồn nhân lực, vật lực để ứng phó trước mắt.

Về lâu dài, thành phố đề xuất Trung ương bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, cầu cống bị hư hại, sạt lở do mưa lũ.

Bên cạnh đó, khu vực bờ biển Hội An có vị trí bị sạt lở rất nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nhưng cần có vốn đầu tư rất lớn để khắc phục.

Ngay sau lũ, lực lượng chức năng sẽ triển khai ngay các hoạt động liên quan đến y tế, không để xảy ra dịch bệnh, sớm ổn định đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hiện, thành phố đang xây dựng kế hoạch, ngay sau đợt mưa lũ này sẽ kiên quyết bố trí các khu tái định cư mới đối với những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng sáng 29/10, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh; đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,25 m trên báo động 3 là 1,25 m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động ở trên báo động 3 từ 1,2-1,35 m, sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên báo động 3 khoảng 0,3-0,5 m…

Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, hơn 66.000 hộ dân ngập trong nước lụt (các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa...).

Thành phố vẫn đang có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.