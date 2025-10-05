Ngày 6/10, Hà Nội cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 11

(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) nhằm đảm bảo an toàn.

Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội họp với các sở, ngành và xã, phường để bàn phương án ứng phó bão số 11. Tại đây, ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, theo dự báo, từ ngày 6/10, Thành phố có gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi lượng mưa trên 150 mm. Mực nước tại các sông, hồ đang ở mức cao, trong khi nhiều khu vực đã ngấm nước lâu ngày, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở. Đáng chú ý, toàn thành phố hiện còn hơn 2.000 hộ dân bị ngập do ảnh hưởng của bão số 10 trước đó.

Để chủ động ứng phó cơn bão số 11, thành phố huy động gần 17.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an; hơn 6.000 người thuộc các đơn vị ngành nông nghiệp, thoát nước, cây xanh; cùng hơn 200.000 người tại các xã, phường tham gia ứng trực. Các lực lượng được yêu cầu sẵn sàng di dời dân, gia cố đê điều, bảo vệ an toàn các công trình trọng điểm.

Tại cuộc họp, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa có thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) để đảm bảo an toàn. Theo đó, các trường tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến, đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học chủ động rà soát cơ sở vật chất, thiết bị, hồ sơ, tài liệu, di dời đến nơi an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.