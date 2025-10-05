Ngày 6/10, Hà Nội cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 11

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) nhằm đảm bảo an toàn.
Ngày 6/10, Hà Nội cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 11

Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội họp với các sở, ngành và xã, phường để bàn phương án ứng phó bão số 11. Tại đây, ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, theo dự báo, từ ngày 6/10, Thành phố có gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi lượng mưa trên 150 mm. Mực nước tại các sông, hồ đang ở mức cao, trong khi nhiều khu vực đã ngấm nước lâu ngày, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở. Đáng chú ý, toàn thành phố hiện còn hơn 2.000 hộ dân bị ngập do ảnh hưởng của bão số 10 trước đó.

Để chủ động ứng phó cơn bão số 11, thành phố huy động gần 17.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an; hơn 6.000 người thuộc các đơn vị ngành nông nghiệp, thoát nước, cây xanh; cùng hơn 200.000 người tại các xã, phường tham gia ứng trực. Các lực lượng được yêu cầu sẵn sàng di dời dân, gia cố đê điều, bảo vệ an toàn các công trình trọng điểm.

Tại cuộc họp, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa có thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) để đảm bảo an toàn. Theo đó, các trường tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến, đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học chủ động rà soát cơ sở vật chất, thiết bị, hồ sơ, tài liệu, di dời đến nơi an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

PV
Bão số 11 ngập lụt nghỉ học TP Hà Nội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh gọn bộ máy: Giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực
Tinh gọn bộ máy: Giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực
(Ngày Nay) - Nổi bật trong tuần qua (từ ngày 29/9-5/10), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 - "Sắc thu thiền định"
Khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 - "Sắc thu thiền định"
(Ngày Nay) - Ngày 5/10, tại Cung Trúc Lâm - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, UBND phường Yên Tử phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Ban Quản lý di tích, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm tổ chức khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Sắc thu thiền định”.
Liên minh Mỹ - Hàn Quốc trước bước ngoặt lịch sử lớn
Liên minh Mỹ - Hàn Quốc trước bước ngoặt lịch sử lớn
(Ngày Nay) - Chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump đã làm lung lay niềm tin tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi xây dựng quân đội Hàn Quốc mạnh mẽ, tự chủ, giảm phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân Mỹ.
Bão số 11 tiến nhanh vào vịnh Bắc Bộ, cảnh báo nước dâng và gió giật mạnh
Bão số 11 tiến nhanh vào vịnh Bắc Bộ, cảnh báo nước dâng và gió giật mạnh
(Ngày Nay) - Nhận định về diễn biến bão số 11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 11 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, tuy nhiên bão gây nước dâng đối với vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.
AI thay đổi cục diện thị trường việc làm
AI thay đổi cục diện thị trường việc làm
(Ngày Nay) - Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ còn là công nghệ trong các phòng thí nghiệm hay công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung, mà đã trở thành một nhân tố làm thay đổi cấu trúc lao động toàn cầu.