Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên trù bị

(Ngày Nay) - Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành họp phiên trù bị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên họp.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, các tập đoàn kinh tế là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ.

Tham dự Đại hội có 453 đại biểu, trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu, đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Trước khi tiến hành Đại hội, sáng sớm cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Đại hội Chính phủ lần thứ I đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tới Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước anh linh của Người, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội. Cũng tại Phiên trù bị, Đại hội đã chia 15 tổ để thảo luận và sau đó thảo luận chung tại Hội trường.

Phát biểu kết thúc phiên trù bị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các Tiểu ban đã chuẩn bị chu đáo các báo cáo chính trị; chuẩn bị nội dung, khánh tiết, các khâu hậu cần, tổ chức Đại hội. Trong đó, các các dự thảo văn kiện trình Đại hội được xây dựng nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và theo đúng quy định.

Cùng với đó, đã chuẩn bị tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 của các đảng ủy trực thuộc; triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, làm cho Đại hội không chỉ là sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là Ngày hội của toàn Đảng bộ.

Lưu ý các nội dung cần tập trung thảo luận trong chiều 12/10 và tại Phiên chính thức Đại hội diễn ra vào ngày 13/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hiệu quả để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội và Dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, cùng với đánh giá kết quả nổi bật đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, cần chỉ ra được những bài học, cũng như hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt đóng góp ý kiến, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới đây, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới. Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc". Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân, sát dân".

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.