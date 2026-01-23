Đại hội XIV của Đảng: Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

(Ngày Nay) - Theo chương trình Đại hội, sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo thông cáo báo chí từ Ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng, sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Theo quy trình của các Đại hội, sau khi bầu Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

Trước đó, tối 22/1, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết).

Theo danh sách công bố, trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 đồng chí tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Trong đó có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (tính cả Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công) gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Theo chương trình, chiều 23/1, Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc. Theo thông lệ, tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV sẽ ra mắt đại hội.

Đại hội XIV của Đảng Hội nghị lần thứ nhất kỷ nguyên mới phát triển Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

