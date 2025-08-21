Đại sứ Việt Nam trình quốc thư lên Tổng thống Paraguay

(Ngày Nay) - Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios bày tỏ mong muốn sớm thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt trong năm nay khi hai nước đang kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025).

Ngày 20/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Asuncion, Đại sứ Việt Nam Ngô Minh Nguyệt đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios.

Phát biểu tại buổi lễ trình Quốc thư, Tổng thống Santiago Peña chúc mừng Đại sứ Ngô Minh Nguyệt chính thức trở thành Đại sứ Việt Nam tại Paraguay, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự phát triển năng động cũng như những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Tổng thống Santiago Peña khẳng định dù cách xa nhau về địa lý, Paraguay và Việt Nam chia sẻ nhiều tương đồng về văn hóa, lịch sử, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, và nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Tổng thống Santiago Peña đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam năm 2024 của Bộ trưởng Công Thương Paraguay, Javier Giménez García de Zúñiga, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế và thương mại song phương.

Ông cũng bày tỏ mong muốn sớm thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt trong năm nay khi hai nước đang kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025).

Qua Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, ông Santiago Peña cũng chuyển lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam và hy vọng sớm được đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Paraguay trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 19/8, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đã trình bản sao Quốc thư lên Bộ trưởng Ngoại giao Paraguay Rubén Ramírez Lezcano.

Việt Nam và Paraguay thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/5/1995. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, tại Paraguay phong trào quần chúng ủng hộ nhân dân Việt Nam phát triển rộng rãi.

Paraguay là một trong 10 bạn hàng lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ Latinh và là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao của Việt Nam.

Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 280 triệu USD, tăng 22,2% so với năm 2022. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Paraguay gồm càphê, giày thể thao, quạt điện, cao su, hàng mây tre, gốm sứ, hàng may mặc, trong khi nhập khẩu bột đậu tương, thịt bò và phụ phẩm, da thuộc và gỗ.