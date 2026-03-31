Danh ca Céline Dion chính thức trở lại sân khấu: “Tôi đã sẵn sàng”

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm vắng bóng vì bệnh tật, nữ danh ca huyền thoại Céline Dion đã chính thức thông báo trở lại sân khấu, đánh dấu một cột mốc đầy cảm xúc trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình.

Sự trở lại được mong đợi

Bốn năm sau khi được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm gặp ảnh hưởng đến giọng hát và khả năng vận động, Céline Dion xác nhận sẽ tổ chức chuỗi 10 đêm biểu diễn tại Paris La Défense Arena – một trong những nhà thi đấu lớn nhất châu Âu với sức chứa lên đến 40.000 khán giả. Các buổi diễn dự kiến diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 năm nay.

Thông tin được công bố đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 58 của cô. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ đây là “món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời”.

“Tôi đã sẵn sàng. Tôi cảm thấy khỏe mạnh, mạnh mẽ, đầy phấn khích… và tất nhiên cũng có chút hồi hộp,” cô gửi lời tới người hâm mộ.

Vượt qua bệnh tật

Năm 2022, Céline Dion thông báo mắc hội chứng Stiff Person Syndrome (SPS) – một căn bệnh thần kinh hiếm gặp khiến cơ thể co cứng, gây co thắt cơ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng di chuyển cũng như giọng hát. Căn bệnh này hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn.

Trong nhiều chia sẻ, nữ ca sĩ cho biết tình trạng bệnh từng khiến cô gặp khó khăn trong việc đi lại và hát: cảm giác “như bị bóp nghẹt cổ họng”.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, Céline Dion đã lựa chọn chiến đấu. Cô tập luyện nghiêm ngặt cùng đội ngũ y tế, kết hợp trị liệu thể chất và luyện thanh tới 5 ngày mỗi tuần.

“Tôi có hai lựa chọn: hoặc là chiến đấu như một vận động viên, hoặc là buông xuôi. Và tôi đã chọn chiến đấu,” cô khẳng định.

Dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ

Nỗ lực của nữ ca sĩ đã mang lại kết quả. Năm 2024, cô khiến hàng triệu khán giả xúc động khi xuất hiện tại Olympic Games Paris 2024, trình diễn ca khúc kinh điển “Hymne à l'Amour” của Édith Piaf từ Eiffel Tower.

Đây cũng chính là ca khúc mở đầu cho thông báo trở lại lần này. Đặc biệt, tháp Eiffel đã được thắp sáng với dòng chữ “Paris, je suis prête” (Paris, tôi đã sẵn sàng), như lời chào đón sự trở lại của diva.

Cơn sốt vé được dự báo

Céline Dion – một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất mọi thời đại – đã không tổ chức buổi diễn riêng nào kể từ tháng 3/2020 tại Newark, Mỹ. Tour diễn “Courage” của cô bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, trước khi cô buộc phải hủy toàn bộ lịch diễn vì bệnh tình.

Lần trở lại này, các đêm diễn được sắp xếp cách nhau nhiều ngày nhằm đảm bảo sức khỏe cho nữ ca sĩ. Vé sẽ chính thức mở bán từ ngày 7/4 và dự kiến nhu cầu sẽ “bùng nổ”.

Tình yêu đặc biệt với Paris

Không chỉ là nơi tổ chức liveshow, Paris còn mang ý nghĩa đặc biệt với Céline Dion. Cô từng chia sẻ: “Ở Paris, tôi cảm thấy mình yêu cuộc sống nhiều hơn”.

Sự trở lại lần này không chỉ là một chuỗi buổi biểu diễn, mà còn là minh chứng cho nghị lực phi thường của một nghệ sĩ đã vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.