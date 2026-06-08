Khám phá lịch sử tự nhiên hàng tỷ năm giữa lòng thủ đô của Mexico

(Ngày Nay) - Nằm giữa không gian xanh của khu rừng Chapultepec, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Văn hóa Môi trường là một trong những địa chỉ văn hóa - giáo dục tiêu biểu của thủ đô Mexico City của Mexico, nơi lưu giữ những câu chuyện về nguồn gốc vũ trụ, sự hình thành Trái Đất, quá trình tiến hóa của sự sống, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Được khánh thành vào năm 1964, bảo tàng tọa lạc tại Khu II của rừng Chapultepec, một trong những công viên đô thị lớn nhất Mỹ Latinh. Với kiến trúc gồm nhiều mái vòm bán cầu đặc trưng, công trình đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với nhiều thế hệ người dân Mexico. Sau hơn 60 năm hoạt động, bảo tàng không ngừng được cải tạo, bổ sung các khu trưng bày hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

Ngay từ khu vực tiền sảnh, du khách đã được dẫn dắt vào hành trình khám phá lịch sử tự nhiên kéo dài hàng tỷ năm. Các phòng trưng bày được thiết kế theo trình tự thời gian, từ sự hình thành vũ trụ, sự ra đời của hệ Mặt Trời đến quá trình phát triển của hành tinh xanh.

Một trong những điểm nhấn của bảo tàng là khu trưng bày về nguồn gốc vũ trụ. Thông qua các mô hình trực quan về các hành tinh, thiên hà và những hiện tượng thiên văn, du khách có thể hình dung rõ hơn về quá trình hình thành và vận động của vũ trụ. Những kiến thức khoa học vốn phức tạp được thể hiện bằng hình ảnh sinh động, giúp người xem ở mọi lứa tuổi dễ dàng tiếp cận.

Tiếp đó là khu vực giới thiệu lịch sử địa chất của Trái Đất. Hàng trăm mẫu khoáng vật, đá và hóa thạch được trưng bày, phản ánh những biến đổi to lớn của hành tinh trong suốt hàng tỷ năm qua. Đây cũng là nơi thu hút nhiều học sinh, sinh viên đến tham quan và nghiên cứu, góp phần khơi dậy niềm yêu thích đối với các ngành khoa học tự nhiên.

Khu vực được đông đảo du khách yêu thích nhất là không gian tái hiện lịch sử tiến hóa của sự sống. Những bộ xương hóa thạch khổng lồ, mô hình các loài động vật cổ đại cùng nhiều hiện vật quý giá giúp người xem hiểu rõ hơn về các giai đoạn phát triển của các loài sinh vật. Đặc biệt, bộ xương khủng long lớn được trưng bày tại đây luôn là điểm dừng chân của nhiều gia đình và trẻ em.

Chị Gloria Gonzalez, một du khách đưa con tới tham quan bảo tàng, cho biết đây là địa điểm lý tưởng để trẻ em vừa học vừa trải nghiệm thực tế. Chị chia sẻ việc tận mắt quan sát những mô hình về động vật, hóa thạch hay vũ trụ thay vì chỉ đọc trong sách giúp các em có thêm hứng thú với khoa học và hiểu rõ hơn về thiên nhiên.

Hơn nữa, ngoài việc giới thiệu lịch sử tự nhiên của thế giới, bảo tàng còn dành nhiều không gian để tôn vinh sự đa dạng sinh học của Mexico. Quốc gia Bắc Mỹ này được xếp vào nhóm các nước có mức độ đa dạng sinh học cao nhất hành tinh, với hàng chục nghìn loài động thực vật sinh sống trong các hệ sinh thái khác nhau. Thông qua các mô hình và hiện vật, du khách có cơ hội tìm hiểu về những cánh rừng nhiệt đới, vùng sa mạc, núi cao và hệ sinh thái biển đặc trưng của Mexico.

Bên cạnh các không gian trưng bày, bảo tàng còn triển khai nhiều chương trình giáo dục và trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên cũng như các gia đình, từ hội thảo khoa học, hoạt động thực hành đến các triển lãm chuyên đề về môi trường và đa dạng sinh học.

Theo bà Patricia Torres, hướng dẫn viên của bảo tàng, các hoạt động này hướng tới việc kết nối kiến thức khoa học với đời sống hằng ngày, giúp người tham gia hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường ngày càng cấp bách, những không gian như Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ hành tinh.