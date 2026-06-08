Khủng hoảng rác thải đe dọa các mục tiêu khí hậu của Indonesia

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Chính phủ Indonesia khẳng định việc xử lý hiệu quả cuộc khủng hoảng rác thải quốc gia là một trong những điều kiện quan trọng để đạt được mục tiêu công bằng khí hậu, đồng thời giảm thiểu những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng.
Khủng hoảng rác thải đe dọa các mục tiêu khí hậu của Indonesia

Bộ trưởng Môi trường Jumhur Hidayat cho biết Indonesia hiện phát sinh khoảng 51 triệu tấn rác thải mỗi năm. Tuy nhiên, khoảng 74% lượng rác này chưa được quản lý một cách tối ưu, trong khi phần lớn vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hoặc đổ lộ thiên.

Bộ trưởng Jumhur cảnh báo tình trạng tích tụ rác thải ở Indonesia không được phân loại đang gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng. Quá trình phân hủy chất thải hữu cơ tại các bãi rác phát sinh khí metan - loại khí nhà kính có khả năng gây nóng lên toàn cầu cao gấp khoảng 30 lần so với khí carbon dioxide (CO₂).

Theo ông, lượng phát thải này không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu, mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa khí tượng - thủy văn, đặc biệt là tại các khu vực ven biển và những cộng đồng dễ bị tổn thương.

Trong khuôn khổ các nỗ lực tăng cường quản trị môi trường, Bộ Môi trường Indonesia đang hoàn thiện dự thảo luật về công bằng khí hậu nhằm xây dựng cơ sở pháp lý toàn diện cho các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo luật là hoàn thiện cơ chế giao dịch carbon theo hướng bảo đảm lợi ích công bằng cho cộng đồng địa phương. Chính phủ Indonesia bảo vệ quan điểm cho rằng thị trường carbon không được trở thành công cụ đầu cơ tài chính, mà phải đóng vai trò hỗ trợ phát triển bền vững và nâng cao sinh kế cho người dân.

Bộ trưởng Hidayat nhấn mạnh tại các khu vực rừng, rừng ngập mặn hoặc những hệ sinh thái tạo ra tín chỉ carbon, cộng đồng địa phương cần là đối tượng được hưởng lợi lớn nhất từ các hoạt động giao dịch carbon. Chính sách kết hợp giữa quản lý chất thải hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo phân phối công bằng các lợi ích từ kinh tế carbon sẽ là những trụ cột quan trọng trong chiến lược thực hiện công bằng khí hậu của quốc gia đông dân nhất khu vực Đông Nam Á.

PV
Indonesia khủng hoảng rác thải biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường

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