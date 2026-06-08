Hà Nội giới thiệu ẩm thực và nghệ thuật truyền thống chào mừng Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN (ACLC) năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Phố Sách Hà Nội (phường Cửa Nam) từ chiều 7/6 đến hết ngày 8/6.

Hoạt động nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố trong khu vực ASEAN.

Tại không gian ẩm thực, các đại biểu có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn và thức quà tiêu biểu gắn với đời sống văn hóa người Hà Nội như nem cuốn, phở cuốn, bánh tôm, chả cốm, chè sen long nhãn cùng nhiều sản vật đặc trưng khác. Đặc biệt, chương trình giới thiệu không gian trà sen và cà phê trứng - hai sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực Thăng Long - Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, trà sen được xem là tinh hoa của nghệ thuật thưởng trà Hà Nội, kết tinh từ hương sen và sự khéo léo của người làm trà. Trong khi đó, cà phê trứng Giảng, ra đời tại Hà Nội từ năm 1946, là thức uống nổi tiếng được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích, góp phần tạo nên nét riêng của văn hóa ẩm thực Thủ đô.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu ẩm thực, chương trình còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, đại biểu tham dự Hội nghị có dịp tìm hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, vùng đất nghìn năm văn hiến với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa phong phú.

Không gian ẩm thực và nghệ thuật truyền thống là một trong những hoạt động chào mừng Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN, góp phần giới thiệu hình ảnh Hà Nội năng động, hiện đại, giàu bản sắc và thân thiện tới bạn bè quốc tế.