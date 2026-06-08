EU và WHO tăng hỗ trợ khẩn cấp cho CHDC Congo ứng phó với Ebola

(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các nước châu Phi ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại miền Đông CHDC Congo và khu vực lân cận.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/6 cho biết EU đã vận chuyển khoảng 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến khu vực Ituri, miền Đông CHDC Congo, nơi đang là tâm dịch Ebola. Lô hàng gồm thuốc men, lều bạt và thiết bị bảo hộ, được chuyển tới thành phố Bunia thông qua “cầu hàng không nhân đạo” phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

EU nhấn mạnh khu vực Ituri hiện gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận do hệ thống giao thông xuống cấp và điều kiện an ninh phức tạp, khiến công tác cứu trợ và y tế bị hạn chế đáng kể. Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng của EU Hadja Lahbib kêu gọi bảo đảm tiếp cận an toàn cho nhân viên y tế và lực lượng nhân đạo để hỗ trợ người dân vùng dịch.

Các nhân viên y tế đang là lực lượng tuyến đầu trong ứng phó dịch bệnh ở CHDC Congo. Đội ngũ y tế phải làm việc liên tục trong điều kiện thiếu thốn và áp lực cao, khi số ca nghi nhiễm liên tục tăng. Nhiều nhân viên y tế thậm chí không nhận được hỗ trợ tương xứng và phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao trong quá trình điều trị bệnh nhân. Bác sĩ Richard Lokudu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Mongbwalu, chia sẻ: “Chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng không biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo”.

Theo WHO, đợt bùng phát lần này xuất hiện tại tỉnh Ituri, một khu vực khai mỏ có đông dân cư và khó kiểm soát dịch. Điều kiện sinh hoạt chật chội cùng việc di chuyển dân cư liên tục được xem là yếu tố khiến virus dễ lây lan.

Ngoài ra, theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tình trạng di dời dân cư do xung đột cũng làm phức tạp thêm nỗ lực khóng chế dịch Ebola tại miền Đông CHDC Congo, nơi lực lượng y tế gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết, theo dõi và cách ly những người từng tiếp xúc với ca bệnh. Theo thống kê, CHDC Congo hiện có khoảng 7 triệu người di dời ở trong nước, đứng thứ hai thế giới sau Sudan. Nhiều người trong số này đã phải nhiều lần rời nơi ở để chạy trốn bạo lực, liên tục di chuyển giữa các làng mạc, thị trấn và các khu trú ẩn tạm thời. Thách thức càng tăng lên ở những khu vực ngoài tầm kiểm soát của chính phủ ở miền Đông CHDC Congo.

Trong khi đó, tại Zambia, WHO thông báo đã bàn giao một số vật tư y tế nhằm tăng cường năng lực phòng chống Ebola cho nước này, bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân, vật tư lấy mẫu xét nghiệm và hóa chất phục vụ phòng thí nghiệm. Giá trị gói hỗ trợ khoảng 22.000 USD.

Đại diện WHO tại Zambia, ông Clement Peter Lasuba, khẳng định đây là một phần trong nỗ lực nhằm giúp các quốc gia nâng cao khả năng phát hiện sớm và ứng phó nhanh với dịch bệnh. Theo ông, việc chuẩn bị sẵn sàng là yếu tố then chốt để ngăn dịch lan rộng sang các nước láng giềng.

Hiện WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi đã triển khai kế hoạch ứng phó chung nhằm tăng cường giám sát, phát hiện sớm và hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng. Giới chức y tế cho biết hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng Ebola Bundibugyo đang gây dịch, do đó các biện pháp chủ yếu vẫn tập trung vào kiểm soát lây nhiễm, điều trị triệu chứng và tăng cường phòng hộ cho nhân viên y tế. Các tổ chức quốc tế cảnh báo, nếu không kiểm soát kịp thời, dịch bệnh có thể tiếp tục lan rộng trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức về nhân đạo và y tế công cộng.