Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan

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(Ngày Nay) - Chiều 7/6/ 2026, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp ông Isra Sunthornvut (Ít-xra Sun-thon-vút), Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu đảng Dân chủ Thái Lan sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Minh Trí nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Thái Lan cử đoàn tham dự Tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á – góp phần tăng cường hợp tác khu vực và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của ASEAN.

Đồng chí Lê Minh Trí chia sẻ về những thành tựu quan trọng của Việt Nam sau 40 năm đổi mới; những định hướng lớn và mục tiêu phát triển đã được Đại hội XIV của Đảng thông qua nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; nhấn mạnh Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng về công tác nội chính, xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp, đồng chí Lê Minh Trí đã chia sẻ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp nhằm xây dựng nền quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và thượng tôn pháp luật. Về đường lối đối ngoại của Việt Nam, đồng chí Trưởng Ban Nội chính cũng đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri La vừa qua, thể hiện quan điểm, tầm nhìn, cách tiếp cận của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Phó Lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan Isra Sunthornwut vui mừng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đã dành thời gian tiếp Đoàn; đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á của Việt Nam, coi đây là diễn đàn quan trọng và thiết thực để các chính đảng trong khu vực tăng cường đoàn kết cũng như tạo cơ hội trao đổi, hiểu biết và nâng cao vai trò, tiếng nói của các nước ASEAN trong phối hợp ứng phó với những thách thức chung hiện nay. Bạn bày tỏ ấn tượng và ngưỡng mộ trước những thành tựu, định hướng và mục tiêu phát triển của Việt Nam, khẳng định đảng Dân chủ Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Trao đổi về quan hệ song phương, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 50 năm, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua; tỏ vui mừng về những thành tựu hợp tác hai nước trên các lĩnh vực hợp tác song phương cũng như trong ASEAN; đề nghị hai đảng tăng cường trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại thường xuyên nhằm củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phòng, chống tham nhũng; mở rộng giao lưu giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, học giả, chuyên gia, các tổ chức thanh niên và phụ nữ của hai nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN.

Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan khẳng định Đảng Dân chủ Thái Lan sẵn sàng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; đồng thời tiếp tục tham gia tích cực các sáng kiến đối thoại chính đảng trong khu vực do Việt Nam thúc đẩy.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Dân chủ Thái Lan trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

PV
Việt Nam Thái Lan Diễn đàn Tương lai ASEAN Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ

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Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
(Ngày Nay) - Chiều 7/6/ 2026, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp ông Isra Sunthornvut (Ít-xra Sun-thon-vút), Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu đảng Dân chủ Thái Lan sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.
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