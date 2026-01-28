Đánh giá mới nhất của WHO về rủi ro lây lan virus Nipah từ Ấn Độ

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ virus Nipah tiếp tục lan rộng từ các ca bệnh tại Ấn Độ là thấp, đồng thời chưa có bằng chứng cho thấy tình trạng gia tăng lây truyền từ người sang người.

WHO đưa ra nhận định này trong phản hồi độc quyền gửi tới Global Times (Trung Quốc) qua email ngày 27/1, sau đợt bùng phát virus Nipah gần đây tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.

Đài DW (Đức) cùng ngày dẫn thông tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết chỉ có 2 trường hợp dương tính với virus Nipah kể từ tháng 12/2025 đến nay. Báo cáo sơ bộ cho thấy có 5 trường hợp ở bang này của Ấn Độ, nhưng vấn đề đã được làm rõ nhờ kết quả xét nghiệm.

Đáng chú ý, quan chức WHO nhận định với Global Times rằng Ấn Độ có đủ năng lực để kiểm soát các ổ dịch, điều đã được chứng minh qua những lần bùng phát trước đây. Theo WHO, đây là đợt bùng phát virus Nipah thứ 7 được ghi nhận tại Ấn Độ và là lần thứ 3 tại bang Tây Bengal kể từ năm 2001. Hơn nữa, các cơ quan y tế trung ương và địa phương tại Ấn Độ đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến nghị.

Tuy nhiên, quan chức WHO cũng nhấn mạnh rằng nguồn lây nhiễm hiện vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn. Quan chức này lưu ý: “Việc tiếp tục xuất hiện các ca phơi nhiễm với virus Nipah là điều có thể xảy ra, xét đến việc virus này có ổ chứa tự nhiên trong quần thể dơi tại một số vùng của Ấn Độ và Bangladesh, bao gồm cả bang Tây Bengal. Nhận tăng cường nhận thức của cộng đồng về các yếu tố nguy cơ, như thói quen sử dụng nhựa cây chà là”.

Virus Nipah lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1999, trong một đợt bùng phát bệnh tại cộng đồng người chăn nuôi lợn ở Malaysia và Singapore. Các triệu chứng nhiễm virus Nipah có thể xuất hiện sau 4 đến 21 ngày kể từ khi phơi nhiễm.

Mặc dù dơi ăn quả là vật chủ phổ biến nhất, virus này vẫn có thể lây nhiễm sang nhiều loài động vật khác như lợn, chó, dê, ngựa và cừu.

WHO và các cơ quan y tế khác đánh giá virus Nipah chủ yếu tấn công phổi và não của người mắc. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, buồn ngủ, lú lẫn và hôn mê. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm virus Nipah là hơn 40%.

Virus Nipah là loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây từ động vật (đặc biệt là dơi ăn quả và lợn) sang người và nguy cơ lây từ người sang người qua tiếp xúc gần. Hiện nay chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu đối với Nipah, nên việc cách ly, phát hiện sớm và giám sát cộng đồng được coi là biện pháp phòng ngừa then chốt.

Theo tờ Global Times, vào tháng 12/2024, bệnh do virus Nipah gây ra đã được đưa vào danh sách cập nhật các bệnh truyền nhiễm đang được giám sát do Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, cùng với COVID-19, HIV/AIDS...

Tờ The Korea Herald đưa tin, Hàn Quốc cũng đã xếp nhiễm virus Nipah vào nhóm bệnh truyền nhiễm cấp một, phân loại dành cho các đợt bùng phát nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong cao, đòi hỏi phải báo cáo và cách ly ngay lập tức.

Trong diễn biến liên quan, nhà chức trách Thái Lan đang tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket, nhằm sàng lọc hành khách đến từ Tây Bengal (Ấn Độ).

Trong thông báo ngày 25/1, Cục Kiểm soát Dịch bệnh của Thái Lan cho biết nhân viên kiểm soát bệnh truyền nhiễm quốc tế tại ba sân bay lớn đã bắt đầu tăng cường sàng lọc hành khách nhập cảnh, đặc biệt là người đến từ Tây Bengal.