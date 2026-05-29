Công bố Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026

(Ngày Nay) - Năm nay, Vườn ươm dự án của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026 thu hút một số lượng lớn hồ sơ đăng ký, đông hơn nhiều so với những mùa trước. Vườn ươm dự án được coi như một bệ đỡ cho các dự án của các nhà làm phim, nhà sản xuất trẻ, và từng có những dự án thành công qua các bệ đỡ này.

Khởi động từ năm 2025, Vườn ươm dự án thuộc DANAFF Talents – chương trình phát hiện và phát triển tài năng điện ảnh thuộc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng – chính thức trở lại với nhiều hoạt động thiết thực dành cho giới làm phim trong nước và quốc tế. Chương trình năm nay tiếp tục duy trì hai hạng mục thế mạnh: Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects) và Dự án phim thương mại/đa thể loại của Việt (Genre Film Projects).

Theo Ban tổ chức Liên hoan phim, Vườn ươm dự án 2026 chứng kiến sự bùng nổ với hơn 350 hồ sơ đăng ký ở cả hai hạng mục.

Đáng chú ý, lớp học năm nay chào đón sự trở lại của nhiều gương mặt kỳ cựu.

Ở hạng mục dự án phim nghệ thuật, đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (người từng đoạt giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại DANAFF 2025 với tác phẩm “Deal at the border”) mang đến dự án mới Zholdogu Bala (Stuck like babies); đạo diễn Nguyễn Trung Nghĩa (từng có phim ngắn lọt vào Cannes Directors' Fortnight 2024) tham gia với dự án “The rat’s wedding”.

Năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của các dự án Nam Á hoặc lấy bối cảnh Nam Á là Golden Swan của đạo diễn người Bangladesh Rajib Rafi và “Before the earth collapses” của nữ đạo diễn người Nhật Noriko Yuasa, phim dự kiến được quay tại Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Những lựa chọn này thể hiện mong muốn của DANAFF trong việc kết nối với những nền điện ảnh hoặc địa danh ít được nhìn thấy trên màn ảnh quốc tế nhưng rất cần được khám phá.

Tại "sân chơi" Script Lab, bên cạnh những tài năng trẻ triển vọng như Trần Quang Thiện, Ngô Thanh Phong, Vũ Nguyễn Nam Khuê, danh sách nhà làm phim tham dự còn xuất hiện những tên tuổi của điện ảnh Việt Nam như: đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Phan Gia Nhật Linh, Đinh Tuấn Vũ, cùng các biên kịch Trần Khánh Hoàng, Kim và ToTo Chan...

“Script Lab” là khóa tu nghiệp viết kịch bản chuyên sâu kéo dài 10 ngày, diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 6 và tháng 7 tới. Tại đây, 8 kịch bản phim truyện dài xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn để phát triển toàn diện với sự tư vấn, hướng dẫn của các giáo sư và chuyên gia đến từ Đại học Columbia (Hoa Kỳ) – một trong những cái nôi đào tạo điện ảnh danh giá nhất thế giới. Sau khóa học, các tác giả sẽ tham gia buổi thuyết trình (pitching) trước hội đồng giám khảo quốc tế, đồng thời kết nối sâu với các nhà đầu tư, nhà sản xuất và phát hành cả trong nước và quốc tế thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp (one-on-one) ngay tại Chợ dự án.

Lớp học chuyên sâu tại DANAFF Talents không chỉ là nơi các ý tưởng được thử nghiệm, góp ý, tư vấn, phản biện bởi các chuyên gia đầu ngành để được hoàn thiện, mà còn là bệ phóng giúp các nhà làm phim hiện thực hóa tác phẩm thông qua các cơ hội kết nối trực tiếp tại chợ dự án.

Bằng việc thâm nhập sâu vào hệ sinh thái điện ảnh toàn cầu cùng các đối tác như Đại học Columbia Hoa Kỳ, Liên hoan phim quốc tế ba châu lục, hay quỹ Điện ảnh thế giới CNC Pháp, DANAFF Talents đang từng bước góp phần thiết lập một môi trường làm phim chuyên nghiệp, kết nối các tài năng trẻ vào mạng lưới sản xuất quốc tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Hạng mục Dự án phim Nghệ thuật châu Á năm nay được chia thành hai nhánh dành cho các nhà làm phim trong và ngoài khối ASEAN. Tại đây, các học viên sẽ trải qua khóa đào tạo chuyên sâu (workshop), tham gia thuyết trình (pitching) trước hội đồng giám khảo quốc tế, đồng thời kết nối trực tiếp với các chuyên gia, nhà sản xuất và nhà phát hành uy tín trong mạng lưới các liên hoan phim và phát hành phim nghệ thuật quan trọng của thế giới.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành lớp học tại DANAFF Talents, các dự án thuộc khối ASEAN sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án tại hai workshop trong chuỗi đào tạo quốc tế Á- Âu gồm Thái Lan (tháng 9) và Pháp (tháng 12). Tại Pháp, các nhà làm phim sẽ có cơ hội tiếp cận với các nhà đồng sản xuất châu Âu thông qua chuỗi hoạt động thuộc quỹ Cinema du Monde thuộc Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC). Hành trình xuyên 3 quốc gia này được bảo chứng bởi các đối tác chiến lược uy tín hàng đầu như: Chương trình Production & Storytelling (Liên hoan phim quốc tế Ba Châu Lục, Nantes, Pháp), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Pháp, Viện Pháp và Quỹ Cinema du Monde (CNC).

Dù mới qua mùa đầu tiên, Vườn ươm dự án đã sớm "hái quả ngọt" với những thành tựu đáng khích lệ. Tiêu biểu là bộ phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” của đạo diễn Chung Chí Công, một phim ca nhạc (musical film) hiếm hoi của Việt Nam đã đạt mốc doanh thu hơn 44 tỷ đồng tại phòng vé và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn về tinh thần “dám làm” của ekip khi đưa lên màn ảnh một thể loại ít quen thuộc với khán giả.

Bên cạnh đó, “Bò sữa bay” (Đạo diễn: Nguyễn Phạm Thành Đạt, Nhà sản xuất: Nguyễn Hữu Thị Tường Vi) – dự án từng thắng giải Dự án triển vọng nhất trị giá 5.000 USD do Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) trao tặng – cũng vừa kết thúc phần dựng và có kế hoạch khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc tháng 11 tới. Phim có sự góp mặt của Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy… là các diễn viên trẻ đang được ưa thích, từng tham dự các lớp diễn xuất Ươm mầm tài năng của DANAFF mấy mùa trước.

Danh sách Dự án Việt Nam đa thể loại - Script Lab (8) “Âm mười độ” Biên kịch: Trần Quang Thiện, Phạm Cao Nhân Đạo diễn: Ngô Thanh Phong “Chiếc lược ngà” Biên kịch: Kim & ToTo Chan Đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng “Ngày yêu đầu tiên” Biên kịch: Trần Khánh Hoàng Đạo diễn: Chung Chí Công “Thần ngón tay” Biên kịch: Vũ Nguyễn Nam Khuê, Vu Thiên Đạo diễn: Vũ Nguyễn Nam Khuê “Nhà ma” Biên kịch: Huỳnh Thu Trang, Trần Xuân Mai Đạo diễn: Trần Nguyễn Hoàng Long "Phan Xích Long và cuộc biến loạn lục tỉnh Nam kỳ" Biên kịch: Nguyễn Đình Minh Vũ, Tạ Thanh Hoa Phượng Đạo diễn: Phan Gia Nhật Linh “Tội ác hoàn hảo” Biên kịch: Oscar Dương Đạo diễn: Oscar Dương “Nữ binh” Biên kịch: Lê Đức Anh Đạo diễn: Đinh Tuấn Vũ Danh sách Dự án Nghệ thuật - Art-house (10) “Before the earth collapses” | Nhật Bản, Nepal, Bangladesh Đạo diễn: Noriko Yuasa Sản xuất: Noriko Yuasa, Prabin Kumar Rawat, Tanveer Hossain “Dư âm” (Lingering Echoes) | Hàn Quốc, Việt Nam, Pháp Đạo diễn: Ha Boyoon Sản xuất: Park Kiyong “Golden swan” | Bangladesh Đạo diễn: Rajib Rafi Sản xuất: Aadnan Imtiaz Ahmed, Rubaiyat Hossain, Ashique Mostafa “Zholdogu Bala” (Stuck like Babies) | Kyrgyzstan Đạo diễn: Dastan Zhapar Ryskeldi Sản xuất: Veronica Rhyme PaS ASEAN “Cosmo” | Thailand Đạo diễn: Kong Pahurak Sản xuất: Paranee Lerdwattanasombat “Maybe today, if not today, maybe tomorrow” | Malaysia Đạo diễn: Lim Han Loong Sản xuất: Lee Yve Vonn “The child left behind” | Campuchia Đạo diễn: Jean-Baptiste Phou Sản xuất: Loy Te “The rats' wedding” (Đám Cưới Chuột) | Việt Nam Đạo diễn: Nguyễn Trung Nghĩa Sản xuất: Trần Thanh Huy & Bùi Lê Nhật Tiên “The river knows our names” (Có dòng sông biết) | Việt Nam Đạo diễn: Mai Huyền Chi Sản xuất: Thảo Quiêngg & Thy Trang “What to wear for my own funeral?” | Indonesia Đạo diễn: Trinisha Aksa Sản xuất: Rania Sulfa, Haediqal Pawennei