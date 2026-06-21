Đấu giá ảnh đẹp Việt Nam hỗ trợ sinh viên báo chí truyền thông

(Ngày Nay) -Tại lễ khai mạc triển lãm ảnh cá nhân “Góc nhìn nửa thế kỷ” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ (Hồ Lê Hoàng Vũ) ngày 21/6 tại Đường Sách TPHCM, một số tác phẩm được tổ chức đấu giá góp phần gây quỹ hỗ trợ, tiếp sức cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

Nét đẹp quê hương, con người Việt Nam qua ảnh

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm nay, NSNA Hồ Vũ lần đầu tiên tổ chức triển lãm ảnh cá nhân với 50 tác phẩm tâm huyết, thể hiện rõ sự kiên nhẫn và lòng say mê nghệ thuật bền bỉ của tác giả trong nhiều thập niên qua.

NSNA Hồ Vũ (sinh năm 1976, Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam,Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, thành viên Ban phê bình - Lý luận Hội Nhiếp ảnh TPHCM) từng đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong và ngoài nước (Anh, Sebria), có ảnh triển lãm ở các cuộc thi Sắc màu các dân tộc Việt Nam 2015, Triển lãm ảnh nghệ thuật VN 2016, 2018, 2020 do VAPA bảo trợ, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực TPHCM lần thứ 4, Giải thưởng Heritage, cuộc thi ảnh Quốc tế tại VN 2017, 2019…

Nhiếp ảnh đối với Hồ Vũ không chỉ là dự thi tìm giải thưởng mà chính là những vùng đất, danh lam thắng cảnh, con người Việt Nam cần cù lao động, hồn hậu và hiếu khách trên mọi địa phương mà ông may mắn chứng kiến và bấm máy tác phẩm đã tạo nên những cảm xúc trân quý đọng lại trong lòng người nghệ sĩ.

“Có những chuyến đi tôi vượt hàng trăm cây số chỉ để bắt trọn vài phút bình minh lên như trong tác phẩm Hòn Khói; hoặc trải qua nhiều giờ kiên nhẫn giữa nắng gió để ghi được khoảnh khắc cô đọng về tình cảm Cha và Con..” - ông Hồ Vũ kể.

Đồng hành cùng sinh viên báo chí truyền thông

Triển lãm cũng là dịp nhìn lại một chặng đường nghệ thuật cá nhân đồng thời là lời tri ân chân thành mà Thạc sĩ Hồ Vũ gửi đến Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - nơi ông Vũ đang công tác, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các thế hệ học trò.

“Qua quá trình gắn bó với giảng đường, đồng hành và truyền lửa cho nhiều thế hệ sinh viên ngành Báo chí, Công nghệ – Truyền thông và Nghệ thuật, tôi muốn thông qua triển lãm góp phần thiết thực nâng bước, hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập và định hình tương lai nghề nghiệp” – NSNA Hồ Vũ bày tỏ.

Một số tác phẩm ảnh của ông Hồ Vũ như Sắc màu cuộc sống, Hoàng hôn Đảo ngọc… đã được công chúng chọn mua tại triển lãm, sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ đóng góp vào Quỹ học bổng Trần Lâm của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, nhằm hỗ trợ và tiếp sức cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên con đường học tập.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 23/6, vào xem tự do.