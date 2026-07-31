TPHCM sẽ khảo sát, thăm dò 12 trọng điểm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(Ngày Nay) -Dự kiến kế hoạch khảo sát, thăm dò tại 12 trọng điểm này sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM vừa ban hành kế hoạch khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 12 khu vực trọng điểm trên địa bàn TPHCM, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt trong kháng chiến. Đây là các địa điểm được đánh giá vẫn còn khả năng có các mộ liệt sĩ tập thể chưa được quy tập.

Trong số 12 điểm được đưa vào diện trọng điểm, khu vực núi Mây Tàu (xã Hòa Hiệp) sẽ là địa điểm được ưu tiên và có quy mô khảo sát lớn nhất. Theo hồ sơ lưu trữ, khu vực này từng là nơi đặt Bệnh viện dã chiến K76A, K76B trong thời kỳ kháng chiến và được ghi nhận có khoảng 700 liệt sĩ hy sinh, an táng tại đây.

Bên cạnh khu vực núi Mây Tàu, khu vực phía Bắc thuộc sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Bình) cũng sẽ tiếp tục được khảo sát, tìm kiếm. Đây là nơi đã diễn ra trận đánh ác liệt vào đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 trong chiến dịch Mậu Thân. Trước đây, lực lượng chức năng đã quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ từ hai rãnh mộ tập thể được phát hiện tại khu vực này. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn thông tin, hiện vẫn còn những vị trí hố chôn hài cốt liệt sĩ khác chưa được xác định.

Ngoài ra, tại một số địa bàn khác như: khu vực Bình Ba (xã Ngãi Giao); Sở Hội (phường Bình Cơ); Láng Cà Thy (xã Xuyên Mộc); Bàu Bàng 1 (xã Bàu Bàng); Búng - Lái Thiêu (phường Lái Thiêu); Bình Điền (xã Tân Nhựt); Bến Tranh (xã Thanh An); Lò Gốm (xã Long Điền); ngã tư Gò Mây (phường Bình Tân)… hay khu vực Nghĩa trang Hàng Keo (đặc khu Côn Đảo) cũng sẽ được ngành chức năng tổ chức thăm dò, khảo sát.

Tại mỗi địa điểm, đoàn khảo sát sẽ tập trung rà soát, bổ sung hồ sơ quân sự, hồ sơ liệt sĩ từ các cơ quan lưu trữ. Bên cạnh đó, đoàn sẽ gặp gỡ trực tiếp nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân để xác minh vị trí chôn cất ban đầu. Toàn bộ kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp thành hồ sơ khoa học, phục vụ việc xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn tiếp theo.

Cũng theo Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, trong 6 tháng cuối năm, sẽ phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang trên địa bàn, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ, người có công. Đặc biệt, các lực lượng chức năng tại TPHCM sẽ hoàn thành việc lấy mẫu gần 10.000 hài cốt liệt sĩ trước tháng 10/2026.

Thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM cũng triển khai đồng loạt các đội lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 7/2026, đã hoàn thành lấy mẫu tại 10 nghĩa trang liệt sĩ, tổng số mẫu lấy được là 7.640/9.885 mộ. Trong đó, mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 5.591 mộ, đạt tỷ lệ 73,18%.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã đạt được một số kết quả tích cực. Trong đó, việc tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là bài học kinh nghiệm quý giá, có thể nhân rộng cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa điểm khác trên địa bàn TPHCM trong thời gian tới.

Tính đến ngày 30/7, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm ra 2 hố chôn hài cốt liệt sĩ tập thể. Lực lượng đã đào khoảng 10.000 m³ đất, tìm kiếm và quy tập được 155 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó gồm 133 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 4 vị trí mộ tập thể với 22 bộ hài cốt liệt sĩ.