Dấu hiệu tỷ phú Musk tái xuất chính trường

(Ngày Nay) - Tỷ phú Elon Musk từng rót hàng trăm triệu USD cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Nhưng đến mùa xuân năm ngoái, ông tuyên bố sẽ giảm dần chi tiêu chính trị. Chưa đầy một năm sau, CEO Tesla lại rót tới 20 triệu USD cho hai tổ chức Cộng hòa.

Theo tờ The Hill (Mỹ), động thái này cho thấy tỷ phú Musk có thể một lần nữa giữ vai trò then chốt trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Quốc hội vào mùa thu năm nay.

Giáo sư Cayce Myers tại Đại học Bách khoa Virginia nhận định: “Tỷ phú Musk là nhà tài trợ quan trọng bởi tiền bạc luôn đóng vai trò lớn trong chính trị. Nhưng bản thân ông lại là một nhân vật phân cực chính trị. Nguồn tài chính của tỷ phú Musk là cần thiết và thực tế rằng ông trực tiếp can dự đã tạo ra tình huống chính trị khá phức tạp cho đảng Cộng hòa”.

Tỷ phú Musk đã chi hơn 275 triệu USD ủng hộ ông Trump và các ứng cử viên Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử năm 2024. Tỷ phú Musk vốn ủng hộ đóng cửa biên giới, trục xuất và ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, phù hợp với chủ trương của chính quyền Tổng thống Trump.

Ảnh hưởng chính trị của tỷ phú Musk bị đặt vào phép thử trong cuộc đua then chốt nhằm giành chiếc ghế còn trống tại Tòa án Tối cao bang Wisconsin hồi tháng 4 năm ngoái. Dù đã chi 12 triệu USD để ủng hộ ứng viên bảo thủ thông qua Ủy ban hành động chính trị của tỷ phú Musk (America PAC), rốt cuộc người giành chiến thắng lại là ứng viên theo khuynh hướng tự do. Chiến lược gia Cộng hòa bang Wisconsin Brandon Scholz nhận xét: “Ông ấy xuất hiện dày đặc, gần như ở khắp mọi nơi trong 30 ngày cuối của chiến dịch”. Đến tháng 5/2025, tỷ phú Musk cho biết ông sẽ thu hẹp hoạt động chi tiền cho chính trị.

Không lâu sau đó, ông Musk rời Nhà Trắng và vướng vào một cuộc tranh cãi công khai với Tổng thống Trump, đồng thời đe dọa thành lập một đảng thứ ba. Tỷ phú Musk rạn nứt với Tổng thống Trump xoay quanh "dự luật to đẹp". CEO Tesla phản đối mạnh mẽ việc tăng nợ quốc gia sau nhiều tháng làm việc với Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) để cắt giảm chi tiêu liên bang.

Giáo sư Cayce Myers nhận định: “Có nhiều đồn đoán rằng sự rạn nứt này là vĩnh viễn”. Tuy nhiên, theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, đến cuối tháng 6/2026, tỷ phú Musk đã quyên góp 5 triệu USD cho mỗi siêu Ủy ban hành động chính trị liên kết với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện, cũng như 5 triệu USD cho siêu Ủy ban hành động chính trị của Tổng thống Trump.

Đến tháng 12/2025, ông trùm công nghệ này duy trì hình ảnh khá kín đáo trong lĩnh vực chính trị. Ông xuất hiện tại một bữa tối ở Nhà Trắng trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman vào tháng 11/2025.

Vào giữa tháng 12/2025, tỷ phú Musk đóng góp thêm 5 triệu USD cho 2 siêu Ủy ban hành động chính trị đảng Cộng hòa. Và tháng này, ông quyên góp 10 triệu USD cho siêu Ủy ban hành động chính trị ủng hộ chính trị gia đảng Cộng Hòa Nate Morris.

Chiến lược gia Cộng hòa Brian Seitchik nhận định: “Đây là cú hích lớn đối với ông Trump và đảng Cộng hòa khi người giàu nhất thế giới đứng về phía họ. Rõ ràng là Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk đang quay lại mối quan hệ tốt đẹp”.