Mỹ đề xuất đàm phán ổn định chiến lược với Trung Quốc

Ngày 17/2, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Donald Trump đã đề xuất với Trung Quốc về việc tiến hành các cuộc đàm phán ổn định chiến lược, qua đó nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai bên.
Phát biểu tại một sự kiện của Viện nghiên cứu Hudson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân, ông Christopher Yeaw khẳng định: “Tổng thống Trump đang đưa ra cơ hội nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang bằng cách tham gia các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược, đa phương hoặc theo hình thức khác.”
Ông Yeaw bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ nắm bắt đề xuất của Tổng thống Trump.
(Ngày Nay) - Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).
(Ngày Nay) - Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 16/2 đến 7 giờ ngày 17/2 - tức ngày Mùng 1 Tết), các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 63.312 lượt người bệnh.
(Ngày Nay) - Sáng 18/2 theo giờ Việt Nam, trang chủ YouTube bất ngờ gián đoạn hoạt động khiến không có bất kỳ nội dung video nào hiển thị. Đáng chú ý, sự cố xảy ra với nền tảng này trên cả thiết bị di động, máy tính lẫn ứng dụng trên tivi.
(Ngày Nay) - Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn về những dấu ấn lịch sử của Thủ đô trong năm qua và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
(Ngày Nay) - Long Mã là linh vật kết hợp giữa ngựa và rồng. Sự hòa quyện này thể hiện chí khí quân tử mạnh mẽ, linh hoạt, khai mở. Long Mã thường được khắc họa đang phi nước đại trên sóng nước hoặc vươn mình giữa mây trời, mang khí thế tiến thủ hùng hồn nhưng điềm đạm. Long Mã đại diện cho trí tuệ, điềm lành, sự hanh thông và vận hành bền bỉ theo thời gian.
(Ngày Nay) - Theo Người phát ngôn Ủy ban châu Âu, EU tham dự cuộc họp chính xác vì cam kết lâu dài của mình trong việc thực hiện ngừng bắn tại Gaza nhưng không đồng nghĩa với việc trở thành thành viên.
(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2.
(Ngày Nay) - Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa bước vào trạng thái "nghỉ giao dịch" theo quy luật mùa vụ.