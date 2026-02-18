Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

(Ngày Nay) - Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.
Truyền hình nhà nước Iran ngày 17/2 đưa tin nước này sẽ tạm thời đóng một phần eo biển Hormuz vì “lý do an toàn hàng hải” trong khuôn khổ cuộc tập trận của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 16/2, song thời gian cụ thể của hoạt động quân sự này chưa được công bố.

Trước đó, IRGC thông báo tiến hành một loạt cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị đối phó với các “mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng” tại eo biển Hormuz.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn tới khu vực Vùng Vịnh, gia tăng sức ép đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân.

Trong thời gian qua, một số chính khách theo đường lối cứng rắn tại Iran nhiều lần cảnh báo khả năng phong tỏa eo biển Hormuz khi căng thẳng với Mỹ leo thang, song trên thực tế tuyến hàng hải này chưa từng bị đóng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 25% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu và 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua eo biển Hormuz.

Tư lệnh hải quân IRGC Alireza Tangsiri tuyên bố quyết định đóng hoàn toàn eo biển Hormuz hay không “phụ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo đất nước”.

