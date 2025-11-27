Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-WB về trao đổi tri thức, kinh nghiệm trong giải quyết các thách thức lớn

(Ngày Nay) - Chiều 26/11, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã tiếp và trao đổi với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Phó Chủ tịch WB khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Carlos Felipe Jaramillo và đoàn công tác của WB thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Học viện và Ngân hàng Thế giới trong thời gian qua đạt hiệu quả thiết thực, có chiều sâu và ý nghĩa chiến lược, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Học viện.

Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, sự phát triển của Việt Nam hiện nay đòi hỏi phải có sự gia tăng không chỉ về phương diện tài chính mà còn là về tri thức, kỹ năng quản trị, kinh nghiệm, và đặc biệt là sự kết nối vào kinh tế toàn cầu. Việt Nam đang tập trung vào ba đột phá chiến lược, bao gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Về thể chế, Việt Nam không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn tạo ra những thể chế mới để thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng công bằng. Về hạ tầng, yêu cầu không chỉ dừng lại ở hạ tầng kinh tế truyền thống như giao thông, năng lượng, mà còn mở rộng sang hạ tầng xã hội, công nghệ và xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Đặc biệt, về phát triển nguồn nhân lực, Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh nguồn nhân lực không chỉ dựa trên số lượng mà là chất lượng và phải được đào tạo chứ không thể là nguồn nhân lực không qua đào tạo, cần đào tạo theo những yêu cầu của thực tiễn, nhu cầu phát triển.

Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tận dụng nguồn tri thức và kinh nghiệm toàn cầu để giải quyết các thách thức lớn như biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long và phát triển nông nghiệp sinh thái. Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên gia tham gia các chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến lược, phối hợp xây dựng, giới thiệu diễn đàn xung quanh Báo cáo Việt Nam 2045.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển và cải cách mạnh mẽ của Việt Nam, như việc sáp nhập, giảm số lượng các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành và đẩy nhanh các thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch WB khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Carlos Felipe Jaramillo đánh giá cao kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, đặc biệt là bản Báo cáo Việt Nam 2035 mà WB đã sử dụng để tham khảo cho nhiều quốc gia khác.

Ông Carlos Felipe Jaramillo cho biết, Việt Nam thời gian gần đây đã giảm dần nhu cầu vay vốn, song nhấn mạnh vai trò của WB không chỉ là nhà tài trợ vốn vay mà còn là nguồn cung cấp tri thức, kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật. Ông đề nghị Việt Nam và WB thời gian tới cần tập trung vào hai lĩnh vực mà WB có thể đóng góp, đó là con người và hỗ trợ huy động tài chính cho những dự án phức tạp, khó khăn như đường sắt cao tốc, hạ tầng đô thị, hay hỗ trợ ứng phó với khả năng dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch WB khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Carlos Felipe Jaramillo cũng bày tỏ mong muốn WB được tham gia hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi nền giáo dục hiện đại, đáp ứng những xu hướng mới như trí tuệ nhân tạo và tự động hóa; khẳng định WB sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác có chiều sâu với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để lan tỏa tri thức quản trị, ra chính sách tới các cơ quan trong bộ máy của hệ thống chính trị.

Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo cán bộ và tổ chức hội thảo, tọa đàm quốc tế trong thời gian tới.