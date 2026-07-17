Đẩy mạnh kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Ngày 16/7, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan, bà Đoàn Phương Lan đã đến thăm và có buổi làm việc với ông Kim Yong Woo, Giám đốc điều hành Trung tâm kinh tế sáng tạo và đổi mới Busan, nhằm trao đổi các định hướng phối hợp giữa hai cơ quan trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp khu vực phía Đông Nam Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam nhằm góp phần kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai quốc gia.

Trung tâm kinh tế sáng tạo và đổi mới Busan là tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp công lập, được Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc chỉ định làm cơ quan đóng vai trò đầu mối phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố Busan và một số địa phương lân cận. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình phát triển, từ tìm kiếm và ươm tạo ý tưởng, đào tạo, cố vấn, tăng tốc kinh doanh đến kết nối doanh nghiệp lớn, thử nghiệm công nghệ, gọi vốn và mở rộng ra thị trường quốc tế. Bên cạnh các chương trình ươm tạo và tăng tốc, Trung tâm đặc biệt chú trọng hoạt động đổi mới sáng tạo mở, kết nối công ty khởi nghiệp (startup) với tập đoàn, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư và các đối tác trong và ngoài nước.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất cho rằng hợp tác khởi nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc cần vượt ra ngoài các hoạt động tham quan, triển lãm hoặc kết nối ngắn hạn, hướng tới một mô hình hỗ trợ thực chất, trong đó doanh nghiệp được tiếp cận nhu cầu cụ thể của thị trường, tìm kiếm đối tác, kiểm chứng sản phẩm, thử nghiệm công nghệ và kết nối đầu tư. Tổng Lãnh sự quán khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối với các cơ quan trung ương và địa phương, trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Một nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi là phối hợp triển khai chương trình tăng tốc toàn cầu hỗ trợ 20 startup có công nghệ tiềm năng tại các địa phương khu vực Đông Nam Hàn Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam. Chương trình không chỉ hỗ trợ tham dự triển lãm và gặp gỡ đối tác mà còn kết nối doanh nghiệp với các cơ sở sản xuất tại Việt Nam để thực hiện kiểm chứng công nghệ – PoC, đánh giá khả năng thích ứng của sản phẩm, gọi vốn và thương mại hóa. Các startup tham gia dự kiến có mặt tại InnoEX 2026 ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tham gia các phiên giới thiệu dự án, gặp gỡ nhà đầu tư, tư vấn với khách hàng và khảo sát hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Hai bên nhất trí từng bước thiết lập mạng lưới kết nối thường xuyên giữa các startup, nhà đầu tư, trường đại học và doanh nghiệp của hai nước, qua đó vừa hỗ trợ startup Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam, vừa mở thêm cơ hội để startup Việt Nam kết nối công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới kinh doanh tại Busan. Với thị trường năng động, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển và vị trí kết nối khu vực thuận lợi, Việt Nam được kỳ vọng không chỉ là điểm đến của các startup Hàn Quốc mà còn trở thành cầu nối chiến lược để doanh nghiệp mở rộng sang toàn bộ thị trường Đông Nam Á.