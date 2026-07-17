Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Đẩy mạnh kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 16/7, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan, bà Đoàn Phương Lan đã đến thăm và có buổi làm việc với ông Kim Yong Woo, Giám đốc điều hành Trung tâm kinh tế sáng tạo và đổi mới Busan, nhằm trao đổi các định hướng phối hợp giữa hai cơ quan trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp khu vực phía Đông Nam Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam nhằm góp phần kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai quốc gia.
Đẩy mạnh kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Trung tâm kinh tế sáng tạo và đổi mới Busan là tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp công lập, được Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc chỉ định làm cơ quan đóng vai trò đầu mối phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố Busan và một số địa phương lân cận. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình phát triển, từ tìm kiếm và ươm tạo ý tưởng, đào tạo, cố vấn, tăng tốc kinh doanh đến kết nối doanh nghiệp lớn, thử nghiệm công nghệ, gọi vốn và mở rộng ra thị trường quốc tế. Bên cạnh các chương trình ươm tạo và tăng tốc, Trung tâm đặc biệt chú trọng hoạt động đổi mới sáng tạo mở, kết nối công ty khởi nghiệp (startup) với tập đoàn, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư và các đối tác trong và ngoài nước.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất cho rằng hợp tác khởi nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc cần vượt ra ngoài các hoạt động tham quan, triển lãm hoặc kết nối ngắn hạn, hướng tới một mô hình hỗ trợ thực chất, trong đó doanh nghiệp được tiếp cận nhu cầu cụ thể của thị trường, tìm kiếm đối tác, kiểm chứng sản phẩm, thử nghiệm công nghệ và kết nối đầu tư. Tổng Lãnh sự quán khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối với các cơ quan trung ương và địa phương, trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Một nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi là phối hợp triển khai chương trình tăng tốc toàn cầu hỗ trợ 20 startup có công nghệ tiềm năng tại các địa phương khu vực Đông Nam Hàn Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam. Chương trình không chỉ hỗ trợ tham dự triển lãm và gặp gỡ đối tác mà còn kết nối doanh nghiệp với các cơ sở sản xuất tại Việt Nam để thực hiện kiểm chứng công nghệ – PoC, đánh giá khả năng thích ứng của sản phẩm, gọi vốn và thương mại hóa. Các startup tham gia dự kiến có mặt tại InnoEX 2026 ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tham gia các phiên giới thiệu dự án, gặp gỡ nhà đầu tư, tư vấn với khách hàng và khảo sát hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Hai bên nhất trí từng bước thiết lập mạng lưới kết nối thường xuyên giữa các startup, nhà đầu tư, trường đại học và doanh nghiệp của hai nước, qua đó vừa hỗ trợ startup Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam, vừa mở thêm cơ hội để startup Việt Nam kết nối công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới kinh doanh tại Busan. Với thị trường năng động, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển và vị trí kết nối khu vực thuận lợi, Việt Nam được kỳ vọng không chỉ là điểm đến của các startup Hàn Quốc mà còn trở thành cầu nối chiến lược để doanh nghiệp mở rộng sang toàn bộ thị trường Đông Nam Á.

PV
khởi nghiệp Việt Nam Hàn Quốc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Hợp tác Việt Nam và IAEA – Khẳng định tầm quan trọng khoa học công nghệ hạt nhân
Hợp tác Việt Nam và IAEA – Khẳng định tầm quan trọng khoa học công nghệ hạt nhân
(Ngày Nay) - Hiện Việt Nam đang triển khai 19 dự án hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, y tế, an toàn và an ninh hạt nhân, khoa học vật lý và hóa học... Các dự án và sự hợp tác giữa hai bên đã khẳng định tầm quan trọng cũng như những lợi ích của khoa học công nghệ hạt nhân trong đời sống từ bảo vệ nguồn nước, tăng cường an ninh lương thực đến xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ công nghiệp và y tế.
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
(Ngày Nay) - Đất nước Bắc Phi này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa Hè, khi nhiệt độ tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam vượt ngưỡng 45 độ C, buộc chính quyền phải ban hành các cảnh báo thời tiết và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.