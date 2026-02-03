Đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai tháo gỡ vướng mắc về đất đai

(Ngày Nay) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương sớm ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền, thời gian thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Công văn số 1153/BNNMT-QLĐĐ gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị triển khai Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Trước đó, ngày 11/12/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 254/2025/QH15. Trên cơ sở đó, ngày 19/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 10596/BNNMT-QLĐĐ gửi địa phương kịp thời tổ chức, thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Tiếp đó, ngày 31/1/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 31/01/2026).

Để bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, căn cứ quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, các địa phương tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, trong đó: Đề nghị sớm ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo nguyên tắc, yêu cầu, điều kiện, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền, thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, đối tượng áp dụng thủ tục.

Đối với trình tự, thủ tục hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất thì ngoài căn cứ các quy định của Nghị định số 49/2026/NĐ-CP thì cần căn cứ vào Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các tỉnh, thành phố, trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành (nếu có).