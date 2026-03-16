Tuổi trẻ Thủ đô tích cực tham gia phục vụ ngày bầu cử

(Ngày Nay) - Hình ảnh những đoàn viên, thanh niên phường Tây Hồ trong màu áo xanh tình nguyện đã trở thành điểm nhấn đẹp, góp phần hỗ trợ công tác tổ chức, tạo thuận lợi cho cử tri khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ, Đoàn phường đã huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện, hỗ trợ công tác tổ chức tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn, góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

Tại các khu vực bỏ phiếu, đoàn viên thanh niên tích cực hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu, đồng thời hỗ trợ cử tri cao tuổi và những người gặp khó khăn khi di chuyển.

Bên cạnh việc hướng dẫn cử tri, đoàn viên thanh niên còn tích cực hỗ trợ giữ gìn trật tự tại khu vực bỏ phiếu, nhắc nhở cử tri xếp hàng theo thứ tự, bảo đảm khoảng cách và thực hiện đúng quy định. Đoàn viên còn hỗ trợ đưa đón, dìu người cao tuổi hoặc người khuyết tật vào khu vực bỏ phiếu, góp phần bảo đảm mọi cử tri đều được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền bầu cử của mình.

Sự nhiệt huyết, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên phường Tây Hồ đã góp phần quan trọng giúp công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định. Đặc biệt, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho các tổ bầu cử mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng và các nhiệm vụ chính trị của phường.

Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô
(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các cơn bão và lốc xoáy chỉ trong vòng 15-30 phút sau khi hình thành, mở ra khả năng cảnh báo sớm và dự báo chính xác hơn. Với bước phát triển này, việc xử lý dữ liệu thủ công để phát hiện những hiện tượng này trước đây có thể mất hàng tháng, trong khi AI có thể hoàn thành trong vài phút.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở Hà Nội
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
Ngày hội non sông lan tỏa khắp vùng biên
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.