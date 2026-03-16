Tuổi trẻ Thủ đô tích cực tham gia phục vụ ngày bầu cử

(Ngày Nay) - Hình ảnh những đoàn viên, thanh niên phường Tây Hồ trong màu áo xanh tình nguyện đã trở thành điểm nhấn đẹp, góp phần hỗ trợ công tác tổ chức, tạo thuận lợi cho cử tri khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ, Đoàn phường đã huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện, hỗ trợ công tác tổ chức tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn, góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

Tại các khu vực bỏ phiếu, đoàn viên thanh niên tích cực hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu, đồng thời hỗ trợ cử tri cao tuổi và những người gặp khó khăn khi di chuyển.

Bên cạnh việc hướng dẫn cử tri, đoàn viên thanh niên còn tích cực hỗ trợ giữ gìn trật tự tại khu vực bỏ phiếu, nhắc nhở cử tri xếp hàng theo thứ tự, bảo đảm khoảng cách và thực hiện đúng quy định. Đoàn viên còn hỗ trợ đưa đón, dìu người cao tuổi hoặc người khuyết tật vào khu vực bỏ phiếu, góp phần bảo đảm mọi cử tri đều được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền bầu cử của mình.

Sự nhiệt huyết, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên phường Tây Hồ đã góp phần quan trọng giúp công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định. Đặc biệt, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho các tổ bầu cử mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng và các nhiệm vụ chính trị của phường.