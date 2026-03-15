Người cao tuổi Thủ đô nêu gương sáng trong ngày hội non sông

(Ngày Nay) - Trong không khí tưng bừng, rộn ràng của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hơn 1,3 triệu hội viên Người cao tuổi Thủ đô đã thể hiện rõ vai trò “cây cao bóng cả”.

Không chỉ là những cử tri đi đầu, các cụ còn là những tuyên truyền viên tích cực, những người giữ lửa niềm tin, góp phần quan trọng vào sự thành công của ngày hội toàn dân.

Lan tỏa tinh thần gương mẫu

Thông điệp “Lá phiếu là quyền lợi - Đi bầu cử là trách nhiệm” và phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền - Cùng nhau đi bỏ phiếu sớm” đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ. Vinh dự được mời tham dự lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Lĩnh Nam, vợ chồng ông Phạm Hoàng Tú (86 tuổi) và bà Phan Thị Kim Chi (82 tuổi) đã đậy từ 5h sáng chuẩn bị, cùng diện trang phục áo the đỏ truyền thống để thực hiện quyền công dân.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn, bà Chi xúc động chia sẻ niềm tự hào khi được khoác trên mình bộ lễ phục mừng thọ để làm tròn nghĩa vụ của một công dân.

“Dù tuổi đã cao nhưng tinh thần và trách nhiệm đối với đất nước trong chúng tôi vẫn luôn tràn đầy niềm tin. Cũng chính sự quan tâm, tôn trọng của xã hội đối với người cao tuổi chính là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò “cây cao bóng cả”, làm gương cho các thế hệ con cháu”.

Tiếp nối tinh thần trách nhiệm ấy, tại thôn Bài Lễ (xã Chuyên Mỹ), vợ chồng ông Nguyễn Văn Phức (73 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đồng (74 tuổi) cũng khiến nhiều người cảm phục với nghĩa cử cao đẹp. Là địa bàn rộng với hơn 2.000 cử tri, thôn Bài Lễ được chia làm hai khu vực bỏ phiếu để bảo đảm thuận tiện cho nhân dân. Trong khi khu vực số 31 tổ chức tại Nhà văn hóa thôn, thì khu vực số 32 được đặt tại nhà ông Phức, bà Đồng để giảm áp lực và rút ngắn khoảng cách đi lại cho cử tri.

Đây đã là lần thứ năm liên tiếp ngôi nhà ấm áp của hai cụ trở thành điểm bỏ phiếu của địa phương. Dù tuổi đã cao, ông bà Phức vẫn cùng gia đình chủ động dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sinh hoạt của ngôi nhà để làm địa điểm bỏ phiếu phục vụ nhân dân. Nhờ sự nhiệt tình, chu đáo của gia đình cùng tinh thần trách nhiệm của Tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu tại nhà ông bà luôn đạt tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, góp phần quan trọng vào thành công chung của ngày hội toàn dân trên địa bàn xã Chuyên Mỹ.

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn khẳng định: “Đối với người cao tuổi Thủ đô, tham gia bầu cử vừa là quyền hiến định, vừa là vinh dự và trách nhiệm cao cả. Với hơn 1,3 triệu hội viên, chúng tôi xác định đây là sự kiện chính trị trọng đại nhất của năm 2026. Lá phiếu của người cao tuổi không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà là sự gửi gắm niềm tin vào những người đủ đức, đủ tài để xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Để chuẩn bị cho ngày này, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy và Trung ương Hội, triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Mỗi hội viên trở thành một “tuyên truyền viên đặc biệt”, không chỉ vận động gia đình mà còn giúp nhân dân tại địa bàn dân cư nhận diện các thông tin sai lệch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, 100% cán bộ Hội đã tham gia vào các ban, tổ bầu cử tại cơ sở, trực tiếp tham gia hiệp thương để lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu nhất.

Phát huy vai trò "cây cao bóng cả"

Ngay từ sáng sớm, tại khắp các điểm bỏ phiếu từ nội thành đến ngoại thành, hình ảnh các cụ ông, cụ bà trong trang phục chỉnh tề, nét mặt phấn khởi đi thực hiện quyền công dân đã trở thành biểu tượng đẹp cho tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Ô Chợ Dừa, trong dòng người náo nức bỏ phiếu, cụ Đặng Nghiêm Điển (sinh năm 1940) và cụ Nguyễn Quang Điều (sinh năm 1945), đôi bạn già, hàng xóm thân thiết đã cùng nhau đến điểm bầu cử từ lúc trời còn tờ mờ sáng.

Cụ Điển phấn khởi chia sẻ: “Dù điểm bỏ phiếu năm nay thay đổi so với nhiệm kỳ trước, không còn tổ chức ở Đình Thịnh Hào như cũ, nhưng chúng tôi vẫn bảo nhau đi sớm. Không khí vui vẻ, hồ hởi này khiến những người già như chúng tôi thấy rất xúc động và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình”.

Còn cụ Nguyễn Quốc Lập (80 tuổi, phường Tây Hồ) cũng không giấu nổi sự tự hào. Với cụ, dù đã nhiều lần đi bầu cử, nhưng lần này cảm xúc vẫn vẹn nguyên sự thiêng liêng. Cụ Lập cho biết cử tri người cao tuổi năm nay nghiên cứu rất kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên qua nhiều kênh thông tin hiện đại như mạng xã hội, báo chí.

“Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ có đủ tâm và tầm để đưa ra những quyết sách mang tính động lực, giúp đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới”, cụ Lập bày tỏ.

Tinh thần trách nhiệm của người cao tuổi đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên những câu chuyện đẹp từ nội đô đến các vùng ngoại thành. Đáng chú ý, tính đến 19h ngày 15-3, toàn thành phố đã ghi nhận 60 cụ trên 100 tuổi trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Trong đó, tiêu biểu là cụ Phùng Thị Sinh (xã Ba Vì), dù đã ở tuổi 110, cử tri cao tuổi nhất Thủ đô vẫn minh mẫn, phấn khởi thực hiện trách nhiệm với đất nước.

Theo ông Phạm Huy Giáp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội, trong không khí ngày hội lớn của đất nước, người cao tuổi Thủ đô tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu trong đời sống chính trị - xã hội ở cơ sở. Nhiều hội viên người cao tuổi tham gia các tổ bầu cử, Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

"Với uy tín và kinh nghiệm của mình, người cao tuổi không chỉ thực hiện tốt quyền công dân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng", ông Giáp nhấn mạnh.

Việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm của người cao tuổi đã góp thêm những câu chuyện đẹp trong ngày hội lớn của toàn dân, là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công của ngày hội lớn của đất nước.