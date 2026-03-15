100% cử tri phường Đống Đa hoàn thành bỏ phiếu

(Ngày Nay) - Tính đến 18h30, ngày 15/3, 100% cử tri tại các khu vực bỏ phiếu của phường Đống Đa đã hoàn thành thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, sáng cùng ngày, 23 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường đã đồng loạt khai mạc bầu cử trong không khí trang nghiêm, dân chủ, đúng quy định.

Kết quả 100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu (58.515 cử tri) cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân phường Đống Đa đối với ngày hội lớn của đất nước.