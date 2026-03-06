Hà Nội sử dụng sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026 - 2027

(Ngày Nay) - UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành giáo dục trong việc tổ chức triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sử dụng sách giáo khoa thống nhất và hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương trước năm học 2026–2027.
Việc triển khai chương trình và sử dụng sách giáo khoa phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn thành phố. Ảnh: HN

Theo công văn số 888/UBND-KGVX, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì một cuộc rà soát toàn diện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học tối thiểu và đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình 2018.

Trên cơ sở đó, Sở được giao xây dựng phương án tuyển dụng, điều động, bố trí giáo viên cùng lộ trình đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, ưu tiên khu vực khó khăn và nơi có số học sinh tăng nhanh.

Việc triển khai chương trình và sử dụng sách giáo khoa phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dạy học, kiểm tra đánh giá và sinh hoạt chuyên môn tại các trường để đảm bảo chất lượng khi áp dụng chương trình mới. Để tránh đứt gãy khi bước sang năm học mới, Thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp đảm bảo cung ứng sách giáo khoa đủ, kịp thời; có chính sách hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn và bổ sung sách dùng chung tại thư viện trường.

Về tài liệu giáo dục địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát, cập nhật nội dung cho phù hợp với đặc thù tự nhiên, kinh tế — xã hội, văn hóa và lịch sử của Thủ đô, hoàn thành công tác chỉnh sửa, thẩm định, phê duyệt trước khai giảng năm học 2026–2027 nhằm đảm bảo tính địa phương hóa và phù hợp chương trình mới. Quy định này phù hợp với khung pháp lý, theo đó việc biên soạn, sử dụng tài liệu địa phương được triển khai từ năm 2026.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ từ khâu khảo sát thực trạng, rà soát nhân lực đến huy động nguồn lực đầu tư để không xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, thiếu sách hoặc bất cập về trang thiết bị khi năm học mới bắt đầu. Các quận, huyện, thị xã được đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện và các khó khăn, vướng mắc về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố điều hành kịp thời.

