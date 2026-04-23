ĐHCĐ: Novaland kiện toàn bộ máy, đặt mục tiêu phục hồi và phát triển bền vững trong năm 2026

(Ngày Nay) - Ngày 23/4, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại NovaWorld Phan Thiết, thông qua nhiều nội dung quan trọng về nhân sự, tài chính, kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển trong giai đoạn mới…

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 22.715 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng. Doanh nghiệp không chia cổ tức năm 2025 nhằm tập trung nguồn lực cho quá trình phục hồi.

Novaland nhận định, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mới với sự phân hóa rõ rệt, ưu tiên các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và đáp ứng nhu cầu ở thực, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức như lãi suất cao, chi phí xây dựng tăng và vướng mắc pháp lý.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Thành Nhơn – Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh:

“Việc thực hiện các cam kết với khách hàng và cổ đông không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là uy tín và danh dự của doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng niềm tin của thị trường không thể chỉ được xây dựng bằng lời nói, mà phải được khôi phục bằng những hành động cụ thể và kết quả thực tế. HĐQT kiên quyết thực hiện dứt điểm các tồn đọng để đạt được các mục tiêu trong năm 2026.”

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, trong thời gian tới Novaland sẽ tập trung triển khai các dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm và các dự án tại TP.HCM.

Trong năm 2026, công ty dự kiến bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, cấp hơn 4.300 sổ hồng, đồng thời tiếp tục mở bán hơn 2.100 sản phẩm mới. Về dài hạn, đến năm 2030, tổng dòng thu tiềm năng từ các dự án đang triển khai ước đạt hơn 470.000 tỷ đồng.

Một trong những nội dung quan trọng trong kỳ đại hội lần này là việc tăng cường, củng cố nguồn vốn nguồn lực tài chính. Theo đó, Đại hội đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu và phát hành ESOP hơn 111,7 triệu cổ phiếu.

Novaland cũng tiếp tục đàm phán với trái chủ để triển khai phương án hoán đổi nợ thành cổ phần, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư cho các khoản vay chuyển đổi.

Đối với gói trái phiếu quốc tế hơn 300 triệu USD, Đại hội thông qua phương án gia hạn thời gian đáo hạn đến ngày 16/07/2028. Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Các giải pháp này nhằm đảm bảo dòng tiền, hỗ trợ triển khai dự án và tối ưu lợi ích cho cổ đông trong giai đoạn phục hồi.

Bên cạnh đó, Đại hội năm 2026 cũng là thời điểm Novaland chính thức chuyển giao thế hệ lãnh đạo, nâng chuẩn quản trị. Theo đó, Đại hội thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập, đồng thời bầu bổ sung các thành viên mới nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển giao thế hệ. Trong đó, ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Cao Nhật Quân cho biết: “HĐQT nhiệm kỳ mới ý thức rõ trọng trách trên vai và khẳng định Novaland đang triển khai một cuộc cải cách mạnh mẽ, thực chất và quyết liệt nhất từ trước đến nay, với ưu tiên cao nhất là hoàn tất các cam kết đối với khách hàng và nhà đầu tư. Đặc biệt, Novaland cam kết chủ động thay đổi để cùng hòa nhịp phát triển của Đất nước, không chỉ kiến tạo những đô thị và điểm đến hiện đại mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, thực hiện trách nhiệm đóng góp vào một Việt Nam phát triển.”

Cùng với đó, Novaland thành lập Ủy ban Chiến lược – ESG do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch nhằm định hướng phát triển trung và dài hạn, đảm bảo các tiêu chuẩn bền vững trong toàn hệ thống.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục củng cố đội ngũ nhân sự, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành.

Sau giai đoạn nhiều biến động, Novaland đang từng bước tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mục tiêu phục hồi ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.