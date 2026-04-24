ĐHCĐ: Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.900 tỷ đồng năm 2026

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh ngành phân bón tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt khoảng 10.900 tỷ đồng, hướng tới duy trì tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững…

Ngày 24/4, CTCP Phân bón Bình Điền đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Vượt khó, lập kết quả kinh doanh tích cực năm 2025

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn nhiều thách thức đối với ngành phân bón, khi chịu tác động từ xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường. Tuy nhiên, nhờ triển khai hiệu quả các chính sách kinh doanh và tận dụng lợi thế thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”, Bình Điền vẫn đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt hơn 791.000 tấn, vượt 130% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ gần 790.000 tấn. Doanh thu hợp nhất đạt 10.776 tỷ đồng, vượt 44,9% kế hoạch, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 495 tỷ đồng, vượt 176% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thị trường và chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân, đặc biệt là các chương trình thích ứng biến đổi khí hậu. Hoạt động nghiên cứu – phát triển cũng được chú trọng với việc đưa ra các sản phẩm mới phù hợp từng loại cây trồng và điều kiện thổ nhưỡng.

Tại Đại hội, ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc CTCP Phân bón Bình Điền chia sẻ, 2025 là năm nhiều thách thức từ địa chính trị đến biến đổi khí hậu, điều này tác động lên mọi mặt của đời sống trong đó có cả mảng phân bón. Mặc dù thế, Bình Điền đã không ngừng thích ứng, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án và kết quả đến cuối 2025 hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đạt kết quả rất tích cực.

“Để đạt được những kết quả như trên, chúng tôi đã đến từng cánh đồng từ bắc đến nam, tìm hiểu từng khó khăn, vướng mắc, cùng với hội đồng kỹ thuật lên phương án để có những sản phẩm phù hợp, hiệu quả cao giải quyết các vấn đề được đặt ra.

Qua năm 2026, mặc dù địa chính trị và biến đổi khí hậu vẫn còn nhiều phức tạp, các thách thức vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức luôn có những cơ hội. Tập thể Bình Điền vẫn đặt ra các mục tiêu tăng trưởng ổn định và bền vững”, ông Đông nhấn mạnh.

Đặt mục tiêu ổn định trong năm 2026

Bước sang năm 2026, Bình Điền nhận định môi trường kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ biến động giá nguyên liệu, thời tiết cực đoan đến xu hướng bảo hộ thương mại. Trên cơ sở đó, công ty đặt kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ ở mức 768.500 tấn.

Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt khoảng 10.990 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đóng góp gần 6.869 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đặt mục tiêu hơn 304 tỷ đồng.

Đại hội đồng Bình Điền cũng cho biết, để hoàn thành kế hoạch, doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì các chính sách bán hàng hiệu quả, đồng thời mở rộng thị trường, đặc biệt tại Campuchia và Lào, cũng như tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới.

Công ty xác định phát triển sản phẩm là trọng tâm, ưu tiên các dòng phân bón chất lượng cao, phù hợp với biến đổi khí hậu và xu hướng nông nghiệp bền vững. Song song đó, doanh nghiệp tăng cường kiểm soát chất lượng sản xuất, đầu tư thiết bị và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành.

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, với việc hoàn thiện hệ thống quản trị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Bình Điền tiếp tục duy trì các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và cải thiện đời sống người lao động. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các sáng kiến tiết kiệm, đổi mới kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với nền tảng đã đạt được trong năm 2025 cùng định hướng chiến lược rõ ràng, Bình Điền kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường và từng bước phát triển bền vững trong giai đoạn tới.