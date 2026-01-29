Dịch cúm gia cầm đẩy chim cánh cụt châu Phi đến bờ vực tuyệt chủng

(Ngày Nay) - Một đợt bùng phát cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) đang làm gia tăng nguy cơ tuyệt chủng đối với loài chim cánh cụt châu Phi sinh sống dọc bờ biển Nam Phi, trong bối cảnh quần thể loài này đã suy giảm nghiêm trọng trong nhiều năm qua.

Tổ chức Bảo tồn Chim ven biển Nam Phi (SANCCOB) cho biết, kể từ tháng 9/2025, đã ghi nhận 23 con chim cánh cụt châu Phi có kết quả xét nghiệm dương tính với HPAI, trong đó ít nhất 9 trường hợp đã chết..

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm Ngày Nhận thức về Chim cánh cụt hôm 20/1, SANCCOB cảnh báo rằng đối với một quần thể đang chịu áp lực nghiêm trọng, việc mất đi dù chỉ một vài con cũng gây tác động lớn. Tổ chức này nhấn mạnh nếu dịch bùng phát trên diện rộng tại các thuộc địa sinh sản, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng đối với loài chim cánh cụt châu Phi vốn đang suy giảm nhanh chóng.

SANCCOB kêu gọi công chúng không tiếp xúc với chim cánh cụt bị bệnh hoặc chết, đồng thời thông báo ngay cho các cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo tồn khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm.

Theo số liệu công bố, đến năm 2023, quần thể chim cánh cụt châu Phi (Spheniscus demersus) trên toàn cầu lần đầu tiên giảm xuống dưới 10.000 cặp sinh sản. Trước tình trạng này, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã xếp loài chim này vào nhóm “cực kỳ nguy cấp” vào năm 2024.

Trong một thông báo hồi tháng 6/2025, SANCCOB cảnh báo với tốc độ suy giảm hiện nay, chim cánh cụt châu Phi có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên vào năm 2035. Tính từ năm 2018 đến nay, hơn 1.000 cá thể đã chết vì cúm gia cầm, cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của dịch bệnh đối với loài chim biển đặc hữu này.

Ngoài ra, SANCCOB cho biết đã có 26 trường hợp nghi nhiễm HPAI ở chim cánh cụt châu Phi được báo cáo kể từ tháng 7/2025, thời điểm một đợt bùng phát mới bắt đầu ảnh hưởng đến các loài chim biển tại tỉnh Western Cape, Nam Phi.