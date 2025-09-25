Dịch sốt xuất huyết vào đỉnh, nhiều ca nặng, tiểu cầu giảm nguy hiểm

Nhiều ca tiểu cầu giảm sâu

Hiện Hà Nội đang trong tháng cao điểm của dịch sốt xuất huyết, số ca mắc tăng lên nhanh. Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn, khu vực điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết có nhiều ca nặng, thậm chí nguy kịch.

Vẫn mệt mỏi sau một tuần nằm viện vì sốt xuất huyết, chị Trịnh Kim Chi (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Tôi bị sốt cao, nôn nhiều, không thể ăn uống nên cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình bị cảm cúm thông thường, nghỉ ngơi ở nhà là tự khỏi. Tuy nhiên, sau khoảng ba ngày, tình trạng của tôi càng nặng lên nên được gia đình đưa tới bệnh viện để khám”.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, sau khi thăm khám, chị Chi nhận được kết quả xét nghiệm tiểu cầu đã giảm sâu ở mức nguy hiểm.

“Ngày đầu nhập viện, chỉ số tiểu cầu của tôi là 90, sang ngày thứ hai giảm xuống 70, đến ngày thứ ba chỉ còn 17 - 18, nguy cơ chảy máu rất cao. Các bác sĩ cảnh báo nếu không cải thiện, tôi sẽ phải truyền máu. May mắn, sau vài ngày điều trị, chỉ số tiểu cầu của tôi đã nhích dần lên và bắt đầu ổn định”, chị Chi chia sẻ.

Theo chị Kim Chi, sốt xuất huyết biến chứng nặng làm cơ thể bị kiệt sức, bị mắc rồi mới thấy sự nguy hiểm của sốt xuất huyết. Sau khi ra viện, chị dự định sẽ đưa các con đi tiêm vaccine sốt xuất huyết để phòng bệnh.

“Tuy trong nhà tôi luôn giữ vệ sinh, nhưng khu vực quanh nhà tôi vẫn còn nhiều nơi thường xuyên xả nước thải, để đọng nước tù, là nơi đẻ trứng, sinh sôi của muỗi truyền bệnh. Đây chắc chắn là nguyên nhân làm bệnh dễ lây lan”, chị Kim Chi chia sẻ.

Không riêng chị Chi, các bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại đây cũng hầu hết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, sốt cao liên tục, ăn uống kém, nhiều ca tiểu cầu giảm sâu. Một số trường hợp phải truyền máu, có bệnh nhân men gan tăng tới hàng nghìn đơn vị, nguy cơ biến chứng xuất huyết tiêu hóa, tràn dịch màng phổi…

Ths.BS Nguyễn Thu Hường, Trưởng đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: “Với các bệnh nhân sốt xuất nặng nhập viện, các bác sĩ luôn phải theo dõi sát sao diễn biến của từng ca bệnh, bởi chỉ cần chậm trễ một chút, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng tiểu cầu giảm sâu. Có bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, chúng tôi buộc phải truyền máu khẩn cấp để cấp cứu”.

Sốt xuất huyết biến chứng nặng rất nhanh

Ths.BS Nguyễn Thu Hường cảnh báo: Số ca bệnh sốt xuất huyết đến khám và điều trị tại Bệnh viện tăng nhanh trong những tuần gần đây. Chỉ trong 3 tháng gần đây (từ tháng 7 đến tháng 9), con số này đã tăng vọt lên 153 ca,vượt cả tổng số ca đến khám nhập viện của cùng kỳ năm 2024. Số ca mắc sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, gia tăng nhanh chóng trong mùa mưa; nhất là giai đoạn hiện nay thời tiết nắng nóng, mưa nhiều. Miền Bắc đang bước vào mùa mưa, khí hậu nóng ẩm là môi trường lý tưởng để muỗi vằn - trung gian truyền bệnh, sinh sôi, phát triển. Năm nay, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đến muộn hơn, đỉnh dịch rơi vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, khiến số ca dồn lại tăng mạnh.

Theo Ths.BS Nguyễn Thu Hường, với người mắc sốt xuất huyết, ngoài hiện tượng xuất huyết, một số bệnh nhân còn gặp biến chứng nặng như: Men gan tăng cao (có ca tăng gần 1.000 đơn vị), tình trạng cô đặc máu, rối loạn đông máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Đặc biệt, nhóm bệnh nhân có bệnh nền như xơ gan, tim mạch, hay đang sử dụng thuốc chống đông, khi mắc sốt xuất huyết sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch nhanh hơn. Với nền sức khỏe vốn đã yếu, khi tiểu cầu tụt sâu, khả năng chống chọi của cơ thể gần như không còn, nguy cơ tử vong rất cao.

Đáng chú ý, riêng với sốt xuất huyết, giai đoạn bệnh nhân hết sốt (thường từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 mắc bệnh), người bệnh tưởng bệnh đã lui nhưng lại chính là lúc nguy hiểm nhất. Đây là thời điểm tiểu cầu giảm sâu, cơ thể dễ xuất huyết nặng. Nhiều người lầm tưởng đã khỏi bệnh nên chủ quan, không đi khám, khiến tình trạng trở nặng, thậm chí nguy kịch. Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi mắc sốt xuất huyết; và cần được theo dõi sát sao bởi nhân viên y tế.

Để phòng dịch sốt xuất, ngoài các khuyến cáo phòng chống muỗi đốt, diệt loăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường… như khuyến cáo của ngành y tế; hiện đã có vaccine phòng sốt xuất huyết để người dân có thể chủ động.

Theo đó, vaccine sốt xuất huyết có thể áp dụng cho đối tượng từ 4 tuổi trở lên; liệu trình tiêm gồm hai mũi, cách nhau ba tháng. Tuy nhiên, riêng phụ nữ mang thai và đang cho con bú không được khuyến cáo tiêm vaccine này.

BS. Nguyễn Thu Hường cũng khuyến cáo: Việc tiêm vaccine giúp giảm đáng kể số ca mắc và ca nặng trong cộng đồng. Tuy nhiên, đây không phải là “tấm lá chắn tuyệt đối”, vaccine chỉ là một phần trong tổng thể chiến lược phòng chống dịch. Ngay cả khi đã tiêm, người dân vẫn cần duy trì các biện pháp phòng bệnh truyền thống như: Diệt loăng quăng, vệ sinh môi trường, mặc quần áo dài, dùng kem chống muỗi.... để phòng bệnh.

Đặc biệt, người dân cần đi khám ngay khi có dấu hiệu sốt để kịp thời phát hiện và điều trị. Người dân không nên chủ quan khi mắc sốt xuất huyết vì chỉ cần trì hoãn đi khám một vài ngày, bệnh có thể chuyển biến nặng và nguy hiểm đến tính mạng. Chủ động phòng bệnh chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.