Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối

(Ngày Nay) - Mức điểm chuẩn cao nhất của khối trường quân đội lên đến 30 điểm, áp dụng với thí sinh nữ tuyển vào Học viện Quân y.

Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn của các trường khối quân đội. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất lên đến 30 điểm, áp dụng với thí sinh nữ tuyển sinh vào Học viện Quân y.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối ảnh 1
Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối ảnh 2
Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối ảnh 3
Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối ảnh 4
Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối ảnh 5
Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối ảnh 6
Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối ảnh 7
