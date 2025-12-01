Điện chia buồn về thiên tai bất thường gây lũ lụt và lở đất tại Indonesia

(Ngày Nay) - Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn đến Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khi biết tin thiên tai bất thường khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích.

Được tin thiên tai bất thường gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên đảo Sumatra của Indonesia khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích, ngày 30/11, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Prabowo Subianto.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono.

Trước đó, ngày 29/11, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết tổng số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại đảo Sumatra của nước này đã tăng lên 303 người.

Lực lượng cứu hộ cho biết việc tiếp cận các khu vực bị cô lập trên đảo Sumatra - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, gặp khó khăn.

Người đứng đầu BNPB Suharyanto cho biết mặc dù khoảng 80.000 người đã được sơ tán, song ít nhất 279 người vẫn mất tích và hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt ở 3 tỉnh trên đảo Sumatra - khu vực cực Tây của Indonesia.