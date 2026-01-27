Mỹ, Nga đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu

(Ngày Nay) - Danh sách 10 quốc gia có tiềm lực quân sự hùng mạnh nhất theo xếp hạng của GFP gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy.
UAV MQ-9 Reaper của Mỹ.

Theo Sputnik, bảng xếp hạng Chỉ số Sức mạnh Quân sự Toàn cầu (Global Firepower-GFP) năm 2026 mới được công bố cho thấy, Mỹ tiếp tục duy trì vị trí số một, trong khi Nga khẳng định vị thế là lực lượng quân sự mạnh thứ hai thế giới tại thời điểm này.

Chỉ số GFP được tính toán dựa trên hơn 60 tiêu chí khắt khe, bao gồm tình hình tài chính, vị trí địa lý chiến lược, năng lực logistics và nhiều yếu tố bổ trợ khác của 145 quốc gia để đưa ra con số chính xác về năng lực quốc phòng.

Trong bảng xếp hạng riêng biệt về năng lực hải quân của 51 quốc gia, Hải quân Nga giữ vị trí thứ 3 toàn cầu, xếp sau Mỹ và Trung Quốc.

Global Firepower là hệ thống đánh giá uy tín được biên soạn định kỳ từ năm 2005 thuộc mạng lưới Military Factory, chuyên cung cấp các dữ liệu chuyên sâu về kho vũ khí và năng lực quân sự tổng thể của các quốc gia trên thế giới.

Trong bảng xếp hạng năm 2025, trang phân tích quân sự độc lập Global Firepower cũng vẫn xếp Mỹ là quốc gia đứng đầu với chỉ số "PowerIndex" là 0,0744; theo sau là Nga (0,0788) và Trung Quốc (0,0788).

Xếp thứ 4 là Ấn Độ, trong khi Hàn Quốc tăng 2 bậc để vươn lên vị trí thứ 5. Các quốc gia còn lại trong Top 10 lần lượt là Anh, Pháp, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, và Italia.

