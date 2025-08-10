Điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh tạc tượng “Lời của gió’

(Ngày Nay) -Lúc 10g sáng nay 10/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành), nhà điêu khắc Nguyễn Hoàng Ánh ra mắt công chúng triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Lời của gió”.
Tác phẩm "Lời của gió"
Tác phẩm "Lời của gió"

Triển lãm trưng bày hơn 50 tác phẩm điêu khắc cùng một số ký họa và tư liệu nghiên cứu từ thời sinh viên, như một lát cắt vừa hoài niệm, vừa khẳng định hành trình sáng tạo hơn bốn mươi năm của điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh.

Điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh có hơn 30 năm gắn bó giảng dạy và điều hành Khoa Điêu khắc - Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Ông không chỉ để lại nhiều công trình điêu khắc công cộng quy mô, tham gia triển lãm trong và ngoài nước, đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật uy tín, mà còn góp phần đào tạo nhiều thế hệ điêu khắc gia trẻ. Có tính cách điềm đạm, gần gũi và tinh thần làm việc bền bỉ, điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh đã âm thầm nuôi dưỡng diện mạo điêu khắc đương đại phía Nam.

Điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh tạc tượng “Lời của gió’ ảnh 1
Điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh phát biểu khai mạc triển lãm cá nhân "Lời của gió'

Triển lãm “Lời của gió” không chỉ là một cuộc trưng bày cá nhân hiếm hoi trong lĩnh vực điêu khắc Việt Nam, mà còn là khoảnh khắc để nhìn thấy sức sống nội lực của một đời lao động nghệ thuật lặng lẽ nhưng kiêu hãnh.

Họa sĩ, giám tuyển Phan Trọng Văn, nhận xét; “Lời của gió gợi một cảm giác nhẹ tênh, mong manh và thoáng qua, như những cơn gió vô hình lướt ngang bề mặt đồng đúc hay phiến đá đục. Trên các khối rỗng, mốc, được cách điệu đậm chất tạo hình, người xem bắt gặp sự tinh giản nhưng đầy ám ảnh – nơi ký ức, mơ mộng và trải nghiệm nghề nghiệp được lắng đọng thành hình khối.

Những tác phẩm trong Lời của gió của Nguyễn Hoàng Ánh gợi mở những liên tưởng phong phú: ở đó thấp thoáng tinh thần của Giacometti với dáng hình kéo dài, thanh mảnh; nhưng thay vì khắc khoải cô độc, chúng lại toát lên sự mềm mại, ấm áp và lãng mạn đậm chất Á Đông. Cơ thể được ông cách điệu thon dài, đường nét uyển chuyển, nhẹ như đang trôi trong miền mơ; đôi khi phảng phất bóng dáng Chifle với những hình thể nữ giới được kéo giãn, song ở Nguyễn Hoàng Ánh, sự kéo dài ấy được tiết chế, tinh lọc để nhấn vào vẻ duyên dáng, e ấp và chất thơ ẩn sâu trong từng thớ đồng, từng phiến đá. Như những cơn gió khẽ lướt qua, các tác phẩm của ông chạm vào người xem bằng sự nhẹ tênh mà đầy ám ảnh, để lại dư âm lâu dài trong trí tưởng”.

Điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh tạc tượng “Lời của gió’ ảnh 2

Tác phẩm "Nụ hôn"

Sinh năm 1960, nhà điêu khắc Nguyễn Hoàng Ánh ở tuổi đời và tuổi nghề đã chín muồi - bước vào Lời của gió đậm dấu ấn. Sau hơn bốn thập kỷ miệt mài sáng tạo, ông đã tìm thấy cho mình một ngôn ngữ điêu khắc tinh giản mà giàu cảm xúc, nơi mỗi hình khối, khoảng rỗng hay bề mặt chất liệu đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Ở giai đoạn này, tác phẩm của ông không còn ồn ào phô diễn, mà nghiêng về sự tinh tế, hàm súc, lắng đọng - như thể mọi trải nghiệm sống, mọi biến động nghề nghiệp đã được chưng cất thành những “lời” chỉ "gió" mới đủ sức truyền đi. Lời của gió vì thế vừa là cuộc trở về với những rung cảm nguyên sơ, vừa là lời khẳng định phong cách ở một giai đoạn nghệ thuật viên mãn.

Điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh tạc tượng “Lời của gió’ ảnh 3

Tác phẩm "Người hát tình ca"

Triển lãm Lời của gió mở cửa đến ngày 17/8, đón khách từ 8g-17g mỗi ngày.

Thanh Kiều
