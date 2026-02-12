DILLAN: Chọn đi chậm để đi xa hơn

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm thử sức ở các sân chơi âm nhạc quốc tế, năm 2025 DILLAN xuất hiện tại Anh Trai “Say Hi”, đánh dấu những bước đầu tiên ra mắt công chúng tại thị trường âm nhạc Việt Nam. DILLAN bước vào năm 2026 với một tâm thế rất khác: bình tĩnh hơn, rõ ràng hơn và cũng chủ động hơn trong việc định hình con đường nghệ thuật của chính mình.

Không còn là “DILLAN Hoàng Phan” của những ngày đầu chập chững bước lên sân khấu, nam nghệ sĩ sinh năm 2000 chính thức rút gọn nghệ danh còn DILLAN – một lựa chọn mang tính biểu tượng cho giai đoạn trưởng thành. Sự thay đổi này không đơn thuần là làm mới hình ảnh, mà là tuyên ngôn cho một chặng đường làm nghề nghiêm túc, bền bỉ và có định hướng rõ ràng hơn trong thị trường giải trí Việt.

Sinh ra tại Huế, lớn lên tại Mỹ, DILLAN sở hữu nền tảng đa văn hoá cùng quá trình đào tạo trong môi trường giải trí quốc tế – yếu tố giúp anh định hình tư duy nghệ thuật hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Khán giả từng biết đến anh qua các chương trình Asia Super Young, Starlight Boys và đặc biệt là Anh Trai “Say Hi” 2025. Ở mỗi sân khấu, DILLAN gây chú ý bởi sự chỉn chu, tinh thần cầu thị và nguồn năng lượng tích cực – hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ không chọn cách gây ồn ào để được nhớ đến.

Đáng chú ý, sau khi chương trình kết thúc, DILLAN không vội vã ra mắt sản phẩm mới như một “cú chốt hạ” truyền thông. Thay vào đó, anh chọn khoảng lặng. Khoảng lặng để nhìn lại, để lắng nghe chính mình và chuẩn bị một chiến lược dài hơi. Với DILLAN, âm nhạc không phải là cuộc đua về tần suất xuất hiện, mà là hành trình kể lại những câu chuyện cá nhân: sự trưởng thành, những lần hoài nghi và niềm tin vào con đường đã chọn.

Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng khi DILLAN bắt đầu từng bước giới thiệu hình ảnh và âm nhạc mới thông qua chuỗi dự án đầu tư bài bản. Mở đầu là một visual film mang tính kể chuyện – sản phẩm được xây dựng như lời “tuyên ngôn nghệ thuật” trước khi anh chính thức ra mắt các sản phẩm solo. Theo chia sẻ của Tio – Creative Director của dự án, thước phim khắc họa hai cá tính đối lập tồn tại trong cùng một bản thể, gợi mở hành trình nội tâm nhiều lớp của nghệ sĩ trẻ.

Không đặt mục tiêu trở thành “hiện tượng” trong một sớm một chiều, DILLAN xác định hướng đi đường dài. Với anh, thành công không nằm ở sự xuất hiện dày đặc trên truyền thông, mà ở việc mỗi lần xuất hiện đều có lý do và để lại cảm xúc thật.

Giữa thị trường âm nhạc trẻ đang vận động nhanh và cạnh tranh khốc liệt, lựa chọn phát triển chậm nhưng chắc của DILLAN tạo nên một dạng kỳ vọng khác: không phải sự bùng nổ nhất thời, mà là quá trình định hình một thế giới nghệ thuật riêng – nơi âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc được kết nối liền mạch.

Một khởi đầu mới, không ồn ào nhưng đủ nội lực. Và với những gì đang được chuẩn bị, hành trình 2026 của DILLAN có thể sẽ là bước chuyển quan trọng, đưa cái tên này rời khỏi vùng an toàn của “gương mặt tiềm năng” để tiến gần hơn tới vị thế một nghệ sĩ thực thụ trên bản đồ V-pop.