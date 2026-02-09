Anh Trai RHYDER - Anh Trai Dương Domic song tấu piano, Anh Trai CONGB cười rạng rỡ giữa màn hoa giấy: Sóng 26 “nhá hàng” những sân khấu đặc biệt

(Ngày Nay) - Trailer Sóng 26 -Tơ Tưởng Với Thời Gian chính thức được hé lộ, mở ra hành trình cảm xúc bằng loạt khung hình mang hơi hướng điện ảnh, với bối cảnh và cách dàn dựng được đầu tư quy mô. Lấy hình ảnh Anh - Em làm ẩn dụ cho sự gắn bó giữa Sóng và khán giả suốt 9 năm qua, trailer dẫn dắt người xem bước vào hành trình nhìn lại, đồng thời khơi gợi nhiều bàn luận xoay quanh dàn line-up chính thức cũng như những màn kết hợp bất ngờ sẽ xuất hiện trong đêm Giao thừa 2026.

Trailer Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian mở ra bằng đại cảnh tầm cao được thực hiện bằng flycam, bao quát toàn bộ khu trung tâm TP.HCM về đêm. Landmark 81 rực sáng giữa không gian đô thị lấp lánh ánh đèn, tạo nên một bức tranh vừa xa hoa, vừa ma mị. Trên nền hình ảnh quy mô ấy, dòng chữ “Sóng 26” hiện lên đầy huyền ảo, như lời khẳng định về mức độ đầu tư công phu, ngôn ngữ điện ảnh chỉn chu và tầm vóc của một chương trình Giao thừa mang dấu ấn DatVietVAC.

Từ đại cảnh mở đầu, trailer chậm rãi dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện của Anh (do Anh Trai Hải Đăng Doo thủ vai) và Em (do Em Xinh Lamoon đảm nhận). Không cần lời thoại trực diện, mạch truyện được kể bằng ánh nhìn, khoảng lặng và những khung hình gợi nhớ. Anh và Em hiện diện như một ẩn dụ tinh tế cho mối quan hệ bền bỉ giữa Sóng và khán giả, được bồi đắp qua hành trình 9 năm đồng hành.

Song hành cùng câu chuyện ấy, trailer hé lộ loạt bối cảnh được dàn dựng quy mô như phim trường điện ảnh, cho thấy bước chuyển mình rõ nét của Sóng 26 về mặt hình ảnh và ngôn ngữ kể chuyện. Từ những con phố được trang hoàng sắc Tết, những không gian quen thuộc từng in dấu kỷ niệm, cho đến các set quay hoành tráng mang hơi thở đô thị hiện đại - tất cả tạo nên một dòng chảy ký ức đan xen giữa quá khứ và hiện tại.

Trên nền âm nhạc chậm rãi, từng nghệ sĩ lần lượt xuất hiện như những mảnh ghép của thời gian: Em Xinh Yeolan, Em Xinh LyHan, Em Xinh Han Sara, Em Xinh Orange, Anh Trai CONGB, Em Xinh Bảo Anh, Em Xinh Mỹ Mỹ,… Mỗi lát cắt hình ảnh đều được trau chuốt về ánh sáng và bố cục, tạo cảm giác liền mạch như một thước phim điện ảnh.

Cao trào cảm xúc dần được đẩy lên với hình ảnh Anh Trai B RAY và AMEE xuất hiện dưới màn mưa, khoảnh khắc buitruonglinh lặng lẽ rơi nước mắt, hay Hoàng Dũng đứng một mình giữa không gian giàu chiều sâu. Trailer tiếp tục mở rộng quy mô sân khấu khi Anh Trai Quang Hùng MasterD xuất hiện ở vị trí trung tâm, kết nối cùng dàn Em Xinh Ngô Lan Hương, Lamoon, MAIQUINN, Yeolan, LyHan, Đào Tử A1J, Ánh Sáng AZA, Han Sara, Hoàng Duyên…, đủ để khán giả tò mò liệu đây sẽ là một màn kết hợp bùng nổ, được kể theo cách rất riêng của Sóng 26.

Đặc biệt, trailer hé lộ màn kết hợp chỉ có tại Sóng 26 khi Anh Trai RHYDER và Anh Trai Dương Domic xuất hiện ở hai đầu piano, cùng Em Xinh LyHan - một điểm nhấn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về ý tưởng âm nhạc và dàn dựng sân khấu.

Sự xuất hiện chớp nhoáng của 5 “con kiến” Cách Yêu Đúng Điệu gồm Bích Phương, Mỹ Mỹ, Lamoon, Juky San và Quỳnh Anh Shyn tiếp tục khơi gợi tò mò, khi mỗi lần nhóm tái ngộ đều mang đến một bản phối hoàn toàn khác.

Không gian tiếp tục được mở rộng với HIEUTHUHAI giữa đại lộ ánh sáng, đồng hành cùng dàn nhạc công hoành tráng, khẳng định quy mô trình diễn và chất lượng sân khấu của Sóng 26.

Trailer chuyển sang gam màu tươi sáng hơn với hình ảnh đường phố phủ đầy cờ Tổ quốc, không khí xuân lan tỏa cùng sự xuất hiện của Em Xinh Lâm Bảo Ngọc, Anh Trai Hải Nam… Trong dòng chảy ấy, tiết mục “Nàng Xuân” chính thức lộ diện hai mảnh ghép đầu tiên là Han Sara và Yeolan, mang đến sắc xuân nhẹ nhàng, tinh khôi qua những xe đẩy hoa và không gian trang trí Tết ngập tràn.

Ở những khung hình cuối, trailer “nhá hàng” sự xuất hiện nhanh của NSND Kim Xuân, Huỳnh Lập, Lê Dương Bảo Lâm, Lê Khánh và Puka, khiến khán giả không khỏi tò mò về khả năng một tiết mục kịch đặc biệt sẽ xuất hiện tại Sóng 26 năm nay.

Những lát cắt được hé lộ như lời gợi ý kín đáo về các cuộc gặp gỡ mới trên sân khấu Sóng 26 - nơi những cảm xúc quen thuộc được kể lại theo cách khác, và những màn kết hợp hiếm thấy có thể chỉ xuất hiện trong không gian đặc biệt của Sóng mỗi đêm Giao thừa.

Những mảnh ghép đầu tiên được hé lộ như lời mời gọi khán giả tiếp tục chờ đợi các lớp mở tiếp theo của Sóng 26.

Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian sẽ chính thức lên sóng vào đêm Giao thừa 2026, hẹn gặp khán giả trong không gian nơi âm nhạc, thời gian và cảm xúc giao thoa, để những điều đã từng quen thuộc được kể như thước phim điện ảnh.

Chương trình giải trí đặc biệt Tết 2026, Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng DatVietVAC Group Holdings thực hiện. Chương trình lên sóng vào Đêm Giao Thừa Tết Bính Ngọ 2026 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.