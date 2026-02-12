Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian: Hé lộ không gian ghi hình ngoài trời qua series The Making Of Sóng 26

(Ngày Nay) - Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian chính thức mở màn năm thứ 9 với dàn nghệ sĩ chính thức, đồng thời hé mở không gian ghi hình ngoài trời quy mô chưa từng có. Trong The Making Of Sóng 26 - Tập 1, các nghệ sĩ lần đầu bước vào set quay và chia sẻ nhiều cảm xúc đáng nhớ về bối cảnh, dàn dựng cũng như tinh thần chuyển mình của Sóng ở cột mốc đặc biệt này.

Ban Tổ chức Sóng 26 chính thức mở màn cho năm Sóng năm thứ 9 - cột mốc đặc biệt trên hành trình gần một thập kỷ đồng hành và gặp gỡ khán giả mỗi đêm Giao thừa. Danh sách nghệ sĩ chính thức của Sóng 26 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, ghi dấu ấn qua các sản phẩm cá nhân và thành tích âm nhạc trong năm 2025 như Ngô Kiến Huy, VCT, B Ray, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, RHYDER, Dương Domic, Nguyễn Hùng, Hoàng Dũng, CONGB, MARZUZ, LyHan, Orange,... bên cạnh đó là sự góp mặt của dàn diễn viên: NSND Kim Xuân, Huỳnh Lập, Lê Dương Bảo Lâm, Kim Khánh và Puka.

Sóng 26 quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng đa dạng màu sắc âm nhạc và cá tính trình diễn, hứa hẹn mang đến những tiết mục bùng nổ, giàu dấu ấn và khó trùng lặp trên sân khấu đêm Giao thừa.

Trong The Making Of Sóng 26 - Tập 1, lần đầu trải nghiệm không gian ghi hình ngoài trời được đầu tư quy mô của Sóng 26, các nghệ sĩ đã chia sẻ nhiều cảm xúc đáng nhớ khi đồng hành cùng chương trình ở năm thứ 9. Anh Trai HIEUTHUHAI cho rằng không gian ghi hình năm nay cho thấy sự nâng tầm rõ nét về mặt hình ảnh so với các mùa trước.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian còn mang đến cho các nghệ sĩ cảm nhận rõ rệt về sự chuyển mình trong cách thể hiện. Ở góc nhìn của mình, Anh Trai Quang Hùng MasterD cho rằng mỗi mùa Sóng đều mang một dấu ấn riêng, và ở mùa thứ 9, chương trình tạo cảm giác như một dự án âm nhạc khi các tiết mục được thể hiện trong không gian mở, liền mạch và giàu tính điện ảnh hơn. Em Xinh Ngô Lan Hương nhận xét Sóng 26 có nhiều hoạt cảnh và khoảnh khắc ý nghĩa được lồng ghép, mang đến trải nghiệm cho khán giả như đang thưởng thức một tác phẩm điện ảnh ngay tại nhà.

Chia sẻ về hành trình 9 năm của Sóng, nhiều nghệ sĩ cho rằng đây là một dấu mốc đặc biệt, thể hiện sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng của chương trình và DatVietVAC. Em Xinh Juky San nhận định việc Sóng có thể duy trì và phát triển suốt gần một thập kỷ là minh chứng cho sự kiên trì của ekip sản xuất, đồng thời tạo nền tảng để Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian sở hữu một không gian ghi hình ngoài trời rộng lớn, được chăm chút đến từng chi tiết. Anh Trai Hải Đăng Doo ví Sóng như một người bạn đã đồng hành suốt 9 năm, là kết tinh của rất nhiều tâm huyết và công sức từ những người đứng sau chương trình. Trong khi đó, Anh Trai Cody Nam Võ nhìn nhận hành trình 9 năm của Sóng có nhiều điểm tương đồng với chính con đường làm nghề của mình, khi cả hai đều trải qua quá trình tích lũy, trưởng thành và không ngừng đổi mới.

Tiếp nối những cảm xúc đó, Em Xinh Lamoon cho rằng 9 năm là khoảng thời gian đủ dài để Sóng 26 vượt ra khỏi những giới hạn quen thuộc, mở rộng không gian thể hiện và cách kể câu chuyện trong đêm Giao thừa. Với Anh Trai buitruonglinh, Sóng không chỉ là một chương trình quen thuộc mà gần như đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến.

Chia sẻ về không khí và tinh thần của chương trình năm nay, Anh Trai Thái Ngân đánh giá Sóng 26 là một dấu mốc quan trọng với sự đầu tư rõ nét, từ bối cảnh ghi hình rộng lớn đến hệ thống ánh sáng phức tạp, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cách dàn dựng. Cùng chia sẻ về sự khác biệt này, AMEE cho biết Sóng 26 hứa hẹn mang đến nhiều điểm mới so với các mùa trước. Với Em Xinh Bảo Anh, việc được đồng hành cùng Sóng qua nhiều năm mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt, khi chương trình đã trở thành một phần ký ức gắn liền với sự nghiệp và những khoảnh khắc đáng nhớ mỗi đêm Giao thừa.

Không chỉ chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, Anh Trai Lohan và Em Xinh MAIQUINN còn dành sự trân trọng cho DatVietVAC trước tinh thần không ngừng đổi mới của Sóng, khi mỗi năm chương trình đều mang đến một cách thể hiện khác biệt, tạo sự trông chờ cho khán giả mỗi dịp Giao thừa và giữ vững dấu ấn riêng suốt nhiều năm qua.

Theo chia sẻ từ Ban Tổ chức, sau 9 năm, Sóng không chỉ là một chương trình giải trí quen thuộc mà còn là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm, cảm xúc và những “lần đầu tiên” của cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Sóng 26 được xem là một thử thách lớn với ekip khi phải kết nối các câu chuyện từ không gian trong nhà ra ngoài phố, tạo nên một nhịp sống chung, gần gũi như một thành phố thực thụ trong đêm Giao thừa.

Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian sẽ chính thức lên sóng vào đêm Giao thừa 2026, hẹn gặp khán giả trong không gian nơi âm nhạc, thời gian và cảm xúc giao thoa, để những điều đã từng quen thuộc được kể như thước phim điện ảnh.

Chương trình giải trí đặc biệt Tết 2026, Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng DatVietVAC Group Holdings thực hiện. Chương trình lên sóng vào Đêm Giao Thừa Tết Bính Ngọ 2026 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.